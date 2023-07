Soular Miles s premierno ponudbo (preprog)

IG ga pozna kot WhereIsMiles, starejši konkurenčni Brent Faiyaz , Khalid in Steve Lacy pa novoprišleka na sceni – prihaja iz St. Louisa, zvezna država Missouri – nemara že spremljajo s pogledi malce postrani. Miles Sanders predstavlja novo rosno soularsko generacijo. Tudi pričujoča Advantage , ki na petočnih platformah že navdušuje milijone poslušalcev, ne vključuje povsem premočrtni produkcijski režim. Milesov skladenski način je zanimivo umetelen. Bodoči zvezdnik poje navdahnjeno spretno. In bržčas v prihodnje še kako večnamensko preprogo, ki jo boste na mah vzljubili, smeje prinese tudi vam.

Zlatko je zamenjal jezikovni režim, narativnega pač ne. Lirike ljubljanskega raperskega šampiona ostajajo zasidrane v lahko-simbolnem avto-motivacijskem gramòzu: samo-zaupanje, vera v dobro in pošteno, vsesplošno dostranjevanje negative, osebnostna rast ali pač preprosto po Doli Bel - vsak-dan-v-vsakem-pogledu napredujem. Muzikalno je Zlatko, kot nakazano, storil pomemben korak vnaprej. Dasiravno hitrost njegovega rapanja ostaja v zanj povsem neproblematičnem oz. šarmerskem taktu. Tudi gola ritmika hita Intuicija vključuje nekaj novih in dopadljivih nanopregibov. Je pa Zlatkov glas še naprej suveren in kot tak njegovi pozi pristoji morda še bolj kot kadarkoli prej.

Super slavna in tudi komericalno prvaška nu souarka s svojim novim hitom hrani energijo, in to za pretočnosti pod kožo, in ne na njej. Pull Up je diametralno nasprotje vsakršni razposajenosti. Altantska zvezdnica se po vzoru razpitih slogovnih pionirjev Erykah Badu in/ali D'Anglela raje in zato veliko bolj prepričljivo muza v namišljeno zadimljeni, če ne kar breztežnosti sferi. Izrazito čuten poletni groove ustvarja malodane smolnato romantično vzdušje. Pričujoči napev je del pevkinega povratniškega EP-ja z naslovom Clear 2: Soft Life. Naj le traja.

