Soularja Tascimy in Neli Lalovič nam pošiljata razglednico s Havajev

Arrdeejeva nastopaška energija je res izjemna. Brightonski emci deluje kot njega dni vzhodnoobalni hiphop blaznež Redman. Asociacija se nanaša na Redmanove eskapade tam med 1998 in 2002. Kjerkoli se je pojavil, so bile težave, kajti Redmanov živčni sistem ni poznal premora, kaj šele počitka. Enako oholo in še prej hiper-samozavestno nastopa tudi ArrDee. V svojem novem singličnem prodoru 20-letnik vehementno ponavlja, da mu je povsem vseeno, če je (razumljen kot) orto kmet. V tehnično-izvedbenem smislu ArrDee virtuozno ohranja verzni prelom, ki ga s pridom izkorišča za sorazmerno enostavne, a še kako učinkovite rime (splash/flash/smash in game/name/chain/brain ipd.). Ogovorjenega frenda pa nenehno izziva s skritim povabilom na kapitalno žurersko razpaljotko. Najbolj vpadljivo pri ArrDeeju pa je ta njegov značilni delikventski napuh, ki v prvi vrsti zabava, nasmeji ali pa kar osrečuje - njega samega. V tem duhu mu oprostimo celo nedopustno - lokalnih trgovinic na koncu ulice se pač ne ropa. No, je pa, vsaj pogojno, dopadljivo zafrkantski poskus zlivanja mleka v škatlo s kornfleksom. Sick za veliko malho krohota.

Ocena: 4,5

