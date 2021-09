SoulGreg Artist s športno-navijaško pesmijo Slovenija zmore!

Navdih za pesem, ki je preplet energičnega melodičnega rocka in popa, je dobil ob spremljanju vseh izjemnih uspehov naših fantastičnih športnic in športnikov, ki s svojimi vrhunskimi dosežki segajo v najvišji svetovni vrh. »Neverjetno je, da naša Slovenija, tako majhen narod, v športu dosega takšne izjemne uspehe. Ko sem spremljal vse naše neverjetne športne ase, sem bil presunjen in prežet z navdihom, zato sem zanje ustvaril športno-navijaško pesem, ki sem jo naslovil Slovenija zmore!,« o svoji pesmi pravi SoulGreg Artist. »Naši športniki si resnično zaslužijo naše največje spoštovanje, so največji garači, hkrati pa imajo veliko zlato srce. Prav tako imamo v naši deželi izjemne navijače in najbolj vesel sem, ko vsa Slovenija združena v eni sapi navija za naše šampione. Mogoče smo resda številčno majhen narod, a smo resnično veliki ljudje!« meni glasbenik.