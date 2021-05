SoulGreg Artist: Uspeh, denar ali slava niso formula za srečno življenje

"V pesmi Nocoj izražam, kako mi veliko pomeni to, da sem v življenju uspel ohraniti sebe, svoj jaz, svojo glasbo, svoje srce in da se nisem nikoli prodal. V besedilu prav tako govorim o tem, da uspeh, denar ali slava še zdaleč niso tista popolna formula za srečno življenje, ki nam jo tako agresivno in nenehno prodaja sodobna potrošniška miselnost oziroma zahodnjaška ideologija," o pesmi pravi SoulGreg Artist .

Za pesem je posnel tudi videospot, v katerem so omenjeni in prikazani tudi svetovni zvezdniki, kot so Michael Jackson, Prince, Freddie Mercury, John Lennon, Elvis Presley, Whitney Houston in drugi.

"Dotaknil sem se ameriške glasbene in filmske industrije, ki je globalno sinonim za uspeh, blagostanje in posledično seveda za zadovoljstvo. In če bi torej ta ideologija o uspehu, slavi in denarju res prinašala srečnega človeka, bi bili zvezdniki na svetovnem nivoju verjetno prvi, ki bi bili neskončno srečni in zadovoljni. Vendar pa, ko pogledamo njihove zgodbe in njihove življenja, lahko predvsem ugotovimo, da so vse kaj drugega kot to in pogosto končajo žal zelo tragično. Nikakor seveda ne trdim, da je biti uspešen slabo ali narobe, in vsekakor podpiram, da je človek v življenju uspešen, vendar pa nikakor ne za vsako ceno,"je še dejal glasbenik.