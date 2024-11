Souvenir Pop skozi oči članov Joker Out

Bojan: Sedeli smo tukaj, v prostoru za vaje, in imeli problem, kako naj čim krajše, čimbolj univerzalno razumljivo povemo, kaj vse se nam je v tem času zgodilo. Po tehtnem premisleku smo prišli do tega, da ta glasba dejansko je skupek spominov, "souvenirjev", ki smo jih nabrali. Prvič v življenju smo toliko potovali in bili toliko časa od doma, vse skupaj je bilo zelo "pop", sanjali smo vse sanje pop zvezdnikov, ki smo jih občudovali. Popotovanje smo skrajšali v pop, torej souvenir popotovanje.

Joker Out so nedavno obelodanili tretji album Souvenir Pop, z Bojanom, Krisom, Janom, Nacetom in Juretom pa smo naredili analizo vseh pesmi na plošči.

O naslovni fotografiji v postelji:

Jure: Ta naslovnica se je rodila precej pred imenom albuma, saj je nastala na jutro polfinala, lani maja v Liverpoolu. Mi smo jo hranili skoraj leto in pol, da ni prišla v javnost. Ža takrat nam je bila všeč, zato smo takoj dejali, da bi bila nekoč lahko primerna za naslovnico albuma. Ko smo zdaj iskali naslovnico, nam je še vedno dala najboljši odtis naših občutkov.

Bojan: Nastala je z iPhonom med snemanjem promocijskega videa, skratka, povsem naključno ujeti trenutek.

O vplivu "cirkusa" okoli njih zaradi novega albuma:

Kris: Predvsem se pozna miselna in čustvena raztreščenost, pesmi so precej raznolike, pisane in na prvi pogled sploh niso spadale skupaj na album, a kot je rekel Bojan, nas spominjajo na magnetke na hladilniku, kar mogoče pomeni, da smo bili "all over the place" (vse povsod op. a.), da smo se tudi glasbeno, sporočilno, instrumentalno širše iskali, kot se ponavadi.

Nace: Pri pesmih se pozna, da so "nahajpane", saj smo bili v takem občutju, druge stvari te sprožijo in bi bilo precej drugače, če bi bili prej mesec doma in ne naokoli na turneji.