Bodo Spice Girls za dober denar sprejele gostovanje v Las Vegasu?

Spice Girls sestavljajoMel B, Geri Horner, Emma Bunton inMel C, ki bodo v letošnjem maju in juniju izvedle britansko turnejo. Že nekajkrat pa je bilo tudi govora o tem, da bi sledile zgledu Celine Dion, Britney SpearsinEltona Johna, ki so imeli donosna gostovanja v Las Vegasu.

Po pisanju britanskega tabloida The Sun so tudi "spajsicam" za nastope v Cezarjevi palači Koloseja v "mestu greha" ponudili zajeten kupček denarja.

"Dekleta se niso zavezala ameriški turneji, čeprav njihova produkcijska ekipa misli, da bi bila tovrstna rezidenca lahko zadetek v polno,"so poročali viri."Na mizi je ogromno denarja, odvisno od tega, kako bo potekala njihova turneja v Združenem kraljestvu. Ko Celine Dion zapusti Kolosej prihajajoči junij, lastniki načrtujejo prenovo in želijo vabljivo ime, da bi se hazarderji vrnili nazaj, ko se ponovno odpre," še dodajajo viri.

Medtem ko so Geri, Mel C in Emma nastanjene na Otoku, Mel B živi v Los Angelesu, kar pomeni, da bi bilo tovrstno gostovanje njej pisano na kožo. Menda pa naj bi bile nad idejo navdušene tudi njene kolegice, saj zahteva precej manj časa in obveznosti kot polna ameriška turneja.

Svetovni turneji naj bi se odpovedale tudi zato, ker je Mel B nedavno v oddaji Piercea Morgana razkrila, da sta z Geri nekoč imeli lezbično izkušnjo. Odnosi med njima naj bi se zaostrili do te mere, da Geri noče imeti skupnih vaj z Mel B, hkrati pa je zahtevala, da naj bosta njuni garderobi med britanskimi koncerti čim dlje, da bosta imeli čim manj stika ena z drugo.