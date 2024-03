Spali bomo te ko bomo mrtvi: Alo!Stari tik pred izidom albuma z novim singlom

Zasedba Alo!Stari tik pred izidom albuma predstavljajo videospot za singel z naslovom Spali bomo te ko bomo mrtvi. Fantje so poklicali prijatelje in oboževalce, da jim na nebrzdani zabavi kot statisti pomagajo posneti nepozaben video. "Po navadi so snemanja naporna, tokrat pa smo se imeli res fajn," so povedali pankerji, ki zaradi zvočne izolacije pod zemljo ne snemanju koncertnega žura niso povzročili nobenega incidenta.

Glasbeniki so v svojem podzemnem 'placu' za vaje včasih preživeli veliko časa in se ob tem vedno zabavali. "Zadnje čase sicer veliko manj, ker imamo veliko dela in družine. Nekatere zgodbe naj raje ostanejo znotraj teh sten," so povedali glasbeniki, ki pesem posvečajo vsem, ki imajo prepolne urnike in premalo časa za spanje ali za življenje nasploh. "Spali bomo te ko bomo mrtvi je lekcija neumnemu načinu življenja, v katerega nas je družba prisilila. Dajmo se kdaj tudi odklopit, it vun in pozabit' na vsakodnevno rutino in skrbi!"

Alo!Stari konec marca izdajajo svoj nov, drugi album Sem prii, nič ti neom!. Na albumu bo skupaj 12 precej podobnih, a hkrati tako zelo različnih skladb, v katerih Alo!Stari ostajajo mariborsko cinični. Nov singel in nov album pa sta le del celote, ki jo Alo!Stari pripravljajo za letošnjo pomlad, čas, ko obeležijo svojo prvo petletko. Z izidom albuma s praznovanji nadaljujejo v živo na dveh koncertih, saj tudi rojstni dan praznuješ dvakrat: enkrat s frendi in enkrat s familijo. Alo!Stari bodo tako prvič praznovali s koncertom v ljubljanski Cvetličarni, drugič pa s koncertom v domačem Mariboru, na Štuku.