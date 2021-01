Španski operni pevec Placido Domingo praznuje 80 let

Španski operni in koncertni pevec, režiser ter dirigent Placido Domingo danes praznuje 80 let. Večino kariere je nastopal kot tenorist, v zadnjih letih pa prevzema predvsem baritonske vloge in nastopa tudi kot dirigent. Njegov repertoar sega od Verdija in italijanskega verizma do francoskih oper in Wagnerja.

Placido Domingo se je rodil 21. januarja 1941 v Madridu. Odrasel je v Mehiki, kjer je sprva študiral klavir in dirigiranje, sčasoma pa se je posvetil petju. V operi je debitiral leta 1961 v Monterreyju z vlogo Alfreda v Verdijevi Traviati, širše priznanje pa mu je leta 1966 v ZDA prinesla vloga Don Rodriga v istoimenski operi Alberta Ginastere. V svoji karieri je nastopil v velikih opernih hišah, kot so milanska Scala, Dunajska državna opera, londonski Covent Garden, pariška opera Bastille, operi v San Franciscu in Los Angelesu in Teatro Colon v Buenos Airesu. Večkrat je bil gost festivalov v Salzburgu in Bayreuthu, dvakrat je nastopil tudi v Sloveniji. Svoj repertoar je od Verdija in italijanskih verističnih del (Puccini, Leoncavallo, Mascagni) razširil do francoskih oper (Bizet, Gounod, Saint-Saens, Massenet) in Wagnerja. Na pevski poti je poustvaril okrog 150 opernih vlog. Posnel je več kot 100 oper, arij, kompilacij in duetov ter tri operetne filme. Preizkusil se je tudi kot dirigent. Leta 1990 je s tenoristoma Josejem Carrerasom in Lucianom Pavarottijem zasnoval projekt Trije tenorji, s katerim je nastopil pred milijoni ljubiteljev opere. Kot baritonist se je v glavni vlogi preizkusil leta 2009 v operi Simon Boccanegra v Berlinu. Od takrat je nastopil v več baritonskih vlogah Verdijevih del. Glasbenik je leta 2010 premagal raka, v začetku leta 2019 pa je proslavil svoj 4000. nastop. Domingo je dobitnik različnih nagrad, med njimi grammyjev in latino grammyjev, emmyjev, reda francoske legije časti ter številnih drugih častnih priznanj. Španska vlada ga je pred 70. rojstnim dnevom odlikovala z redom za umetnost in literaturo. Podelila mu ga je za izjemno umetniško kariero ter za prizadevanja k utrditvi španske glasbe po svetu, predvsem tradicionalne španske operete - zarzuele. Leta 2019 ga je več žensk obtožilo nadlegovanj in neprimernega vedenja. Preiskava ameriškega sindikata, ki predstavlja operne izvajalce, je ugotovila, da je "sodeloval v neprimernih dejavnostih, od spogledovanj do spolnih ponudb tako na delovnem mestu kot zunaj njega", je tedaj povzela francoska tiskovna agencija AFP. Domingo je po obtožbah odstopil kot glasbeni direktor Opere v Los Angelesu in se umaknil iz vseh načrtovanih predstav v newyorški Metropolitanski operi, s čimer je dejansko končal svojo kariero v ZDA.