Spektakularna otvoritev finalne tekme Lige prvakov

Madridska nogometna zelenica stadiona Wanda Metropolitano je v finalni tekmi Lige prvakov pod seboj začutila težo spopada dveh nogometnih velikanov: Tottenhama in Liverpoola. Slednji so z nogometnega spektakla odkorakali kot novi evropski prvaki, še pred tem pa se je pred večtisočglavo množico nogometnih navdušencev odvil pravi glasbeni spektakel, ki je marsikoga pustil odprtih ust.

Še preden je nogometna zelenica resnično oživela, jo je namreč prekril velikanski oder, na katerem je nastopila ameriška rock skupina Imagine Dragons. Slednja je v glasbenih vodah prisotna že več kot desetletje, v letu 2018 pa so bili tudi največkrat poslušana rock zasedba prek pretočnih internetnih strani. Zbrani množici v Madridu so z izjemno kompilacijo svojih najbolj znanih skladb, neoporečno instrumentalno in vokalno izvedbo ter dih jemajočimi pirotehničnimi učinki pričarali vzdušje, ob katerem je le malokdo ostal ravnodušen.