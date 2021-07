Špela Grošelj in Domen Kumer v novi poletni zgodbi na italijanskih Karibih

Tisti, ki na družbenih omrežjih spremljajo Špelo Grošelj in Domna Kumra, bi njun prijateljski odnos opisali s primero, da sta velikokrat kot pes in mačka, ki pa se glasbeno odlično ujameta. Odločila sta se, da bosta v svojo zbirko dodala še en duet in tako sklenila trilogijo. Tokrat predstavljata novo poletno pesem Mleko in med, prvi odzivi pa so fantastični.

Špela Grošelj in Domen Kumer sta pred leti izdala pesem Čez leto ali dve, lani pa sta postregla z uspešnico Vino in kitara. Vmes sta skupaj z Il Divjimi izdala tudi božično pesem Za božič tebe si želim, danes pa predstavljata singel Mleko in med, za katerega sta znova združila svoja glasova. Gre za njun tretji duet, videospot zanj pa sta posnela pod režijsko taktirko Janija Pavca, s katerim je Domen prvič sodeloval pred 19 leti: "Zelo dobro se že poznava, tako da se na snemanju super ujamemo in vse skupaj poteka brez stresa. To je za takšen projekt zelo pomembno, da na koncu pridemo do rezultata, ki si ga je zamislil vsak izmed nas."

icon-expand Domen Kumer na lokaciji snemanja, ki spominja na prave Karibe. FOTO: Arhiv izvajalca

Špela o nastanku nove pesmi pove: "Poslušala sem nekoga, ki je pred leti prepeval 'Naj stvari so tri' (op. a., Jan Plestenjak), in sem vprašala Domna, ali bi naredila trilogijo duetov. In odločitev je bila sprejeta. Že februarja sem dala pobudo za novo pesem, a Domen ni dobil prave ideje do prejšnjega meseca. Novo pesem sva najprej brez besedila zamrmrala svojim sledilcev, ki sva jih tudi povprašala za mnenje. Na melodijo so se navdušeno odzvali in Domen se je hitro aktiviral ter angažiral še Steffania (nekdanjega člana Game Over), ki je za pesem napisal besedilo. V 14 dneh smo posneli vse, pesem in videospot. Vse je bilo po občutku, nič na silo ali planirano. S končnim rezultatom sem zelo zadovoljna."

icon-expand Melodijo za pesem Mleko in med je napisal Domen Kumer. FOTO: Arhiv izvajalca

Za lokacijo snemanja novega videospota je ekipa izbrala vodni park blizu Benetk, ki spominja na Karibe. "Potrebovali smo palme, pesek in turkizno morje, tako da smo šli na lov na lokacijo. Moji sledilci na Instagramu so mi poslali ogromno predlogov in na koncu smo izbrali čudovito lokacijo, za katero prej še nisem slišala – vodni park zraven Benetk. Snemali smo dva dni, pred odprtjem parka za obiskovalce in po zaprtju. Bilo je zelo vroče, ampak lokacija je res takšna, da misliš, da si na Karibih," je za 24ur.com povedala o rajski lokaciji snemanja. Na snemanje pa sta se tokrat pripravljala vsak po svoje. "Domen je bil priden, lotil se je diete," pove Špela, Domen pa še pristavi, da poleti načrtuje vse več nastopov, zato je želel izgubiti odvečen kilogramček ali dva: "Lotil sem se diete, predvsem pa sem treniral z osebnim trenerjem. Pred snemanjem spota sem se zelo izogibal ogljikovim hidratom in jedel manjše količine hrane kot običajno, kar se mi je, priznam, hitro poznalo."

icon-expand Domen Kumer in Špela Grošelj sta znova združila moči. FOTO: osebni arhiv

Prvi odzivi na novo pesem že dežujejo. "Prvi odzivi na pesem so fantastični. Zasuli so me s sporočili, trenutno ne morem niti odpirati sporočil, tako da jih bom v miru prebrala zvečer ali jutri." Jima bo uspelo ponoviti uspeh Vina in kitare? "Težko je napovedovati. Eno je, da je všeč nama, nekaj drugega pa, kako ljudje pesem sprejmejo – na to vpliva tudi čas izida pesmi. Mislim, da se mora vse uskladiti, planeti morajo biti pravilno postavljeni. Ničesar ne moreš izsiliti. Vedno delaš v najboljši veri, da boš dal vse od sebe, in seveda upaš na pozitiven odziv. Ampak vseeno – to se zgodi ali pa tudi ne. Upava na najboljše," pravi Špela, Domen pa si želi, da bi se poslušalci lahko poistovetili z njuno poletno zgodbo. "Upam, da bo Mleko in med uspešnica, da bo ljudem všeč in da bodo tudi oni skupaj z videospotom to pesem doživeli kot neko poletno zgodbo, nekaj ravno pravšnjega za ta čas. Če bo njim všeč, bo tudi naš namen v največji meri dosežen."

icon-expand Špela Grošelj na snemanju videospota za novo pesem Mleko in med. FOTO: osebni arhiv

Poletje je za glasbenike velikokrat precej delavno, sploh letos, ko morajo zaposleni v zabavni in kulturni industriji nadoknaditi več kot pol leta izgubljenega časa zaradi pandemije. In kako bosta prijatelja in glasbena kolega preživela letošnje poletje? "Zagotovo bova kaj skupaj ušpičila, kakšen skok na morje, barko. Poskušala bom biti čim več na morju, ker je poletje moj najljubši čas in si takrat napolnim baterije za vse leto. Glede na to, da letos januarja zaradi koronasituacije nisem bila na svojem tradicionalnem potovanju – vsako leto grem namreč v Azijo – bom še toliko bolj izkoristila letošnje poletje, ki se ga zelo veselim. In verjamem, da bom to poletje ustvarila zelo lepe spomine," je prepričana Špela, Domen pa ne bo skočil samo na odre, ampak se bo zadrževal tudi na gradbišču. "Dva meseca sem čakal na gradbeno dovoljenje za zidanje hiše v Mariboru, zato bo moje poletje v znamenju dela. Čez teden bom zidal, ob vikendih pa nastopal. Avgusta bom nadaljeval gradnjo, sem si pa že maja in junija vzel čas in se odpravil na križarjenje po Jadranu, ki je bilo nepozabno."