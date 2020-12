Špela Grošelj in Domen Kumer znova združila moči, a ne sama

Domen Kumer in Špela Grošelj sta po uspešnici Vino in kitara znova združila moči.

Špela Grošelj, Domen Kumer inIl divji so združili moči in posneli novo božično pesem Za Božič tebe si želim.Domen nam je zaupal, da je pesem nastala že lani in da je čakala pravi trenutek, da ''pogleda iz predala''.

"Ko je Špela slišala pesem, jo je, podobno kot s pesmijo 'Vino in kitara, pograbila z vsemi štirimi (smeh)," ob izidu pove Domen, ki je za pesem napisal glasbo. Besedilo je napisala Saša Lendero, njen izbranecMiha Hercog pa je naredil aranžma.

"Na začetku ni bilo planirano, da se bom pridružil Špeli in Il Divjim. Tisto noč, ko je Špela pri meni snemala vokale, je klical Jan Plestenjakin naju oba prepričal, da bi bilo dobro, če sem poleg Špele in Il Divjih v tej skladbi kot izvajalec še jaz. In tako je nastal trio."

Špela je Žigo, člana skupine Il Divji, poznala že od prej, saj z njim tudi poslovno sodeluje, ostale fante pa je spoznala pred kratkim:"Fante poznam šele en teden in moram reči, da smo se hitro ujeli. Bilo nam je namenjeno, da naredimo skupaj pesem in da imamo ta trio, ki je več kot očitno ljudem všeč glede na število ogledov in odzivov, ki jih prejemam,"pove Špela, videospot pa ima v enem dnevu že več kot 84.000 ogledov na YouTubu.