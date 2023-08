Špelo Grošelj in Domna Kumra med snemanjem videospota preganjala policija

Glasbenika in prijatelja Špela Grošelj in Domen Kumer sta posnela slovensko priredbo legendarne italijanske pesmi Sarà perché ti amo in jo naslovila S tabo je vedno lepo . "Ko sva se lani s Špelo vozila na skupne nastope, sva neprestano poslušala nastop skupine Ricchi e Poveri na Sanremu pred tremi leti, ko je nastopala še celotna zasedba. Neprestano sva to pela, ker je tako fajn glasba, nikoli pa nisva znala ali razumela besedila, ker ne znava italijansko. In letos se je zgodba ponovila, zato sva si rekla, da bi morala to posneti v slovenščini," je za naš portal 24ur.com povedal Domen Kumer in dodal, da ju je v slovensko priredbo legendarnega hita prepričalo tudi dejstvo, da je pesem zelo popularna na družbenih omrežjih. "Tako bova vsaj znala tekst," se je še pošalil Kumer in dodal, da bodo sedaj pesem prepevali tudi tisti Slovenci, ki ne znajo italijanščine.

Za pesem sta Špela in Domen posnela tudi videospot, med drugim tudi v slikovitih Benetkah. Kumer je za naš portal razkril, da je turistično mestece na vodi prvič obiskal preteklo leto, ko sta ga tja za rojstni dan peljali Špela in Saša Lendero. Pevca so Benetke navdušile, s Špelo pa sta se odločila, da je snemanje pri zahodnih sosedih zelo primerno glede na to, da sta posnela priredbo italijanske pesmi. Bližnje Benetke so bile tako logična in praktična izbira.

Med snemanjem sta se glasbenika soočila tudi z nekaterimi težavami. Na določenih točkah ju je namreč preganjala policija, ki ni dovolila snemanja zaradi strogih pravil. "Niti sedeti nisva smela na stopnicah, kaj šele kaj drugega. Takoj je prišla policija, četudi smo imeli glasbo zelo na tiho. Policija je dejala, naj spakiramo in odidemo, saj da brez dovoljenja ne smemo snemati." Glasbenika sta se z ekipo uspešno ognila tudi množici turistov in najela čoln, na katerem sta posnela nekaj prizorov.

Pesem in videospot sta bila zelo toplo sprejeta s strani poslušalcev. Špela in Domen že kraljujeta na prvem mestu glasbene 'trending' lestvice na platformi YouTube. "Bal sem se, da naju bodo kritizirali, ker je pesem že v osnovi zelo dobra in skupina Ricchi e Poveri legendarna. Zato sem se odločil, da bomo s priredbo šli v drugo, bolj disko smer. Imel sem pomisleke, ampak ljudje so priredbo zelo dobro sprejeli."