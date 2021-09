Spice Girls bodo ob 25. obletnici delovanja znova izdale prvi album

Četrt stoletja po ustanovitvi najbolj priljubljene ženske glasbene zasedbe vseh časov, si oboževalci "začimbic" lahko obetajo studijski prvenec Spice v novi preobleki. Po tem, ko so pred tedni izdale še nikoli slišano pesem Feed Your Love, pa se bo oktobra na prodajnih policah znašla izvedba albuma, razdeljena na dve zgoščenki, ti pa bosta umeščeni v posebno knjigo.

Spice Girls nameravajo ob obletnici izdati posebno različico albuma, s katerim so leta 1996 prodrle na svetovno glasbeno sceno. Na glasbenem izdelku z originalnim imenom Spice bodo tudi dodatne pesmi, nekatere od teh tudi še nikoli slišane. Album z novim naslovom Spice 25 bo na trgovske police prišel 29. oktobra, izdan pa bo v razširjeni verziji, saj bo vseboval dve zgoščenki, ti pa bosta umeščeni v knjigo s trdimi platnicami v formatu A5. Za sladokusce naj bi bil izdelek na voljo tudi kot vinilna plošča ali kaseta. Na uradnem Instagramovem profilu skupine se je pojavila tudi najava nove izvedbe hita Say You'll Be There, orglice je v novi verziji nadomestil saksofonski solo.

Mel B je ob visoki obletnici skupine pred časom dejala: ''Vse, kar sem si takrat želela, je to, da bi me ljudje sprejeli in da bi vsi okrog mene – geji, heteroseksualci, temnopolti, sramežljivi, glasni kot sem jaz – začutijo to, da lahko slavijo dejstvo, da so kar so, in da se počutijo svobodni v tem, kar želijo biti.'' Dodala je, da upa, da je bilo sporočilo dovolj glasno in jasno in se obenem zahvalila vsem, ki so jih na njihovi poti podpirali.

Geri Halliwell je v izjavi podprla prijateljico in rekla: ''Od prvih korakov, ki smo jih storile s pesmijo Wannabe, do tega, da smo osvojile cel svet, je zahvala vsem, ki so nas podpirali, premalo ... Za nami je 25 let čiste magičnosti. Spice Girls za vedno!''

Album Spice so dekleta izdala leta 1996, kasneje je postal tretji najbolje prodajani album desetletja. Na njem se nahajajo pesmi, kot so Wannabe, 2 Become 1 in Say You'll Be There.

