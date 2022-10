Spice Girls si še vedno želijo vrnitve Victorie Beckham

Nekdaj zelo priljubljena skupina petih deklet Spice Girls si želi še kdaj v popolni zasedbi stopiti na oder. Ena izmed članic Mel C, znana tudi kot Sporty Spice, je na nedavni predstavitvi svoje nove knjige zaupala, da se še vedno trudijo prepričati Victorio Beckham, naj se vrne. Posh Spice, kot so klicali Victorio, je edina, ki se upira ponovni vrnitvi na glasbeno sceno. "Naše sanje so še enkrat nastopiti kot skupina," je še priznala Mel C.

Mel C je že večkrat javno dejala, da si močno želi Victorijine vrnitve. V pogovoru za portal Extra, kjer je predstavljala svojo novo knjigo The Sporty One: My Life as a Spice Girl, je ponovno spregovorila o tem. Priznala je, da se z Victorio ne vidita tako pogosto, kot bi si želela. "V srcu si želim, da bi se vrnila na oder. Vse jo poskušamo prepričati, da si premisli," je povedala. "To so naše največje sanje," je še dodala Sporty Spice. 48-letna žena nogometaša Davida Beckhama se je po vrnitvi Spice Girls namreč odločila, da se bo osredotočila na svojo družino in modno linijo. "Stvari so sedaj drugačne kot nekoč," je leta 2019 za Vogue povedala Victoria in dodala, da do 40. leta ni bila dovolj samozavestna. "Zdaj se ne skušam spremeniti, želim biti le najboljša različica sebe," je dejala.

icon-expand Victoria Beckham se je odločila, da se posveti družini in modi. FOTO: Instagram

Spice Girls so poleg Melanie 'Mel C' Chisholm in Victorie Beckham sestavljale še Melanie 'Mel B' Brown, Emma Bunton in Geri Halliwell Horner. Vsaka izmed deklet je imela tudi svoj vzdevek, povezan z imenom skupine. Mel C je znana kot Sporty Spice, Victoria kot Posh Spice, Mel B kot Scary Spice, Emme nosi vzdevek Baby Spice, Geri pa Ginger Spice. Skupino so ustanovile leta 1994 in leta navduševale oboževalce po vsem svetu.

icon-expand Spice Girls FOTO: Profimedia

A v letih delovanja skupine, ki je v prvotni zasedbi sodelovala samo do leta 1998, ko jo je zapustila Geri, je prišlo do kar nekaj sprememb. Skupina je skupaj nastopala do leta 2000, nato pa za sedem let prenehala z glasbenim ustvarjanjem. Leta 2008 so se vrnile, prav tako leta 2012. Ko so se leta 2018 odločile še enkrat začeti kariero, je Victoria Beckham zavrnila sodelovanje. Tako že od omenjenega leta ne nastopa več s skupino. Ob 25. obletnici ikoničnega albuma Spiceworld dekleta sicer pripravljajo prav posebno edicijo z naslovom Spiceworld25.