Spice Girls so se tik pred napovedano združitvijo znova razšle

Kot vse kaže, oboževalci skupine Spice Girls deklet ne bodo prav kmalu videli stati skupaj na odru in peti uspešnic, ki jih je poslušala mladina 90. let prejšnjega stoletja. Kot poroča The Sun , naj bi se napovedani načrti o ponovni združitvi skupine, ki naj bi nastopila na turneji in ob izidu filma o skupini, v času pandemije izjalovili. Skupina je sicer leta 2019 uresničila napoved in se vrnila na oder s turnejo Spice World Tour , ki je bila zelo uspešna.

"Načrti so znova propadli. Nič se ne dogaja v tej smeri, vsaka med njimi pa se osredotoča na lastne projekte," je za tabloid povedal vir blizu skupine. "Dekleta so sicer uživala na odru in obudila svojo ljubezen do nastopanja, a dve leti pandemije sta naredili svoje, sedaj se vsaka posveča lastnim projektom. Geri govori o novem sodelovanju na televiziji, Emma dela na televiziji in na radiu, tako Mel B kot Mel C se posvečala svojim projektom. Victoria pa prav gotovo ne bo tista, ki bi vse skupaj obudila. Tako je celotna stvar izzvenela. Zaključile so," je o novih projektih članic povedal vir.