Splet po Harryjevi zmagi na grammyjih: Beyonce so okradli!

Nad zmago v težki konkurenci je bil presenečen tudi Styles, ki je v zahvalnem govoru poudaril, da v resnici ne obstaja zgolj ena najboljša glasba. Kljub govoru, v katerem je izrazil hvaležnost, in dejstvu, da je bil glasbenik nad zmago enako presenečen kot vsi ostali, pa so goreči podporniki Beyonce hitro dali vedeti, da z izidom niso zadovoljni. "Beyonce bi morala zmagati," se je slišalo iz občinstva, pestro pa je bilo tudi med komentarji na spletu.

Anglež je v najbolj prestižni kategoriji poleg Beyonce premagal še Abbo , Adele , Bad Bunnyja , Mary J. Blige , Brandi Carlile , Coldplay , Kendricka Lamarja in Lizzo . "To je nesprejemljivo," se je na Twitterju razburil pevkin oboževalec. "Zahtevam ponovno štetje glasov!"

"Beyonce so okradli," je zapisal eden od podpornikov, medtem ko je drugi zahteval ponovno štetje glasov. "Še vedno skušam doumeti, kako sta lahko Beyonce in Adele zgubili," je priznal spet drugi uporabnik. Beyonce pa domov ni odšla praznih rok, osvojila je namreč nagrado za najboljši plesni album.

Kljub burnemu odzivu so se na spletu pojavili tudi komentarji v podporo Stylesu, ki je pred kratkim kar petnajstkrat razprodal koncertno dvorano v Los Angelesu. "Čestitam, Harry, to je tvoj najboljši album doslej in zmaga je tako zaslužena! Če si je kdo zaslužil to nagrado, si to ti. Harry's House (Harryjev album, op.a.) mi je pomagal na toliko ravneh," je pevcu sporočila oboževalka.