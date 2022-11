Splet po izdaji uradne himne svetovnega prvenstva: Shakira, vrni se!

Organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu so že tradicionalno poskrbeli za himno turnirja, ki pa uporabnike na spletu ni navdušila. Še več, skladba z naslovom Tukoh Taka, pri kateri so sodelovali Nicki Minaj, Maluma in Myriam Fares, je poslušalce tako razočarala, da se ti v en glas strinjajo, da kraljica nogometnih himen ostaja Kolumbijka Shakira, ki se je podpisala pod hita Waka Waka (This Time for Africa) ter La La La.

Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju že pred samim začetkom zaradi številnih dejavnikov dviguje prah in nič drugače ni pri uradni himni turnirja. Skladba prvenstva, pod katero se tradicionalno podpišejo največji svetovni zvezdniki in ki navadno v času prvenstva postane pravi hit, letos ne prejema pretirane podpore. Še več, pesem z naslovom Tukoh Taka , pri kateri so sodelovali Nicki Minaj, Maluma in Myriam Fares, je na spletu postala tarča posmeha.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je pesem za letošnje svetovno prvenstvo? Shakira, vem da preživljaš težke čase, ampak nujno te potrebujemo, ker ne prenesemo tega s*****," je na TikTok zapisal eden od uporabnikov, s katerim se strinja tudi več drugih . "Shakira, vrni se," so glasili pozivi kolumbijki, ki se je v preteklosti podpisala pod dve nogometni pesmi, Waka Waka (This Time for Africa) ter La La La. "Shakira, pomagali ti bomo s plačilom davkov, ampak prosimo te, ne dovoli, da bo to uradna himna svetovnega prvenstva," je na TikTok zapisal spet tretji uporabnik in se pri tem navezal na nedavno Shakirino sodno dramo z domnevno utajo davkov. Nad skladbo z arabskim refrenom niso navdušeni niti uporabniki arabskih korenin. "Arabka sem, ampak skladba mi ni všeč," je zapisala ena od uporabnic, medtem ko se je drugi pošalil, da se po poslušanju skladbe ne identificira več s svojimi arabskimi koreninami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Shakirina Waka Waka (This Time for Africa), ki je bila leta 2010 izdana za nogometno svetovno prvenstvo v Južni Afriki, je bila vse od tedaj med poslušalci zelo priljubljena. V številnih državah se je zavihtela na sam vrh glasbenih lestvic, v sedmih državah pa je bila celo najbolj uspešna skladba celega leta. Tudi hit La La La , ki ga je Kolumbijka izdala leta 2014 za svetovno prvenstvo v Braziliji, je navdušil poslušalce. Kljub temu, da skladba ni bila uradna himna, so jo številni nogometni navdušenci vzeli za svojo. Tisto leto so se sicer pod uradno himno We Are One (Ole Ola) podpisali Pitbull, Jennifer Lopez in Claudia Leitte . Kljub burnemu odzivu na TikToku pa je nova himna nekaj več podpore prejela na pretočni platformi YouTube, kjer je največ podpore prejela prav raperka Nicki Minaj, po mnenju mnogih sodobna kraljica rapa.