Splet po razglasitvi zmagovalca na Dori: 'Hrvati, kaj je narobe z vami?'

Medtem ko se privrženci in nasprotniki skupine Let 3 na spletu prepirajo, ali je Hrvaška na Evrovizijo poslala dobrega predstavnika ali ne, so uporabniki na Twitterju že pričeli z ustvarjanjem šal na račun pestrega nastopa. Eden izmed njih je delil videoposnetek člana skupine, ki med igranjem kitare cepeta po odru, medtem ko mu iz zadnjice visi cvetlica.

Presenečenja nad izbiro niso skrivali niti evrovizijski oboževalci, ki so na YouTubu objavili videoposnetke prvih reakcij ob poslušanju skladbe. "Zmanjkalo mi je besed. Ne vem, kaj naj rečem. Res ne vem, kaj naj rečem," je ob videnem dejal Jude Kennedy . Svoj odziv je objavil še en evrovizijski navdušenec Jordan Davis in v videoposnetku dejal: "Ta pesem je kar malo strašljiva, sploh zaradi teh vizualov, ki se vrtijo zadaj. Počutim se, kot da sem bil na najbolj norem vrtiljaku in ne vem, kje je leva in kje desna," je poskušal opisati občutke ob videnem.

Kot je bilo pričakovati, je umetniško svobodna in netradicionalna točka pošteno razdvojila splet. Nekateri goreči evrovizijski pristaši so že zahtevali diskvalifikacijo države, češ da gre za norčevanje in nespoštovanje glasbenega festivala. "Takoj diskvalificirajte Hrvaško ali pa vsaj pesem," se glasijo pozivi na spletu. "Če se bo to uvrstilo v finale, bom zelo razburjen," je na Twitter zapisal razburjen evrovizijski privrženec, medtem ko so se drugi spraševali, kaj za vraga je Hrvaška razmišljala, ko je izbirala svojega predstavnika. "Skuša Hrvaška namerno sabotirati svoje možnosti na Pesmi Evrovizije?"

Hrvati so v boj za evrovizijski kristalni mikrofon poslali drzno reško skupino Let 3 s skladbo Mama ŠČ . Reški posebneži so s kontroverznim nastopom prepričali tako strokovno žirijo kot hrvaško občinstvo, odločitev naših južnih sosedov dan po dogodku močno odmeva po spletu.

'Moram zaploskati Hrvaški, česa takega še ni poslala na Evrovizijo'

Na spletu so se oglasili tudi podporniki letošnjih zmagovalcev na Dori in s pohvalami niso skoparili. "Zelo so karizmatični," je skupino opisal youtuber, ki ustvarja pod imenom EuroCelso Reactions. "Pojma nimam, kaj govorijo, a nastop je enkraten in nepozaben. Nisem pričakoval takšnega rocka na Hrvaškem. S to pesmijo bodo izstopali in morali bi se uvrstiti v finale." Reška skupina je navdušila tudi youtuberko Noosh Berberian: "Moram zaploskati Hrvaški, česa takega še ni poslala na Evrovizijo."

Navdušenje se je širilo tudi na Twitterju. "To je najboljša pesem, ki jo je Hrvaška poslala na Pesem Evrovizije v zadnjih nekaj letih," je zapisal nek uporabnik, medtem ko je drugi pripomnil, da je to odlična satira na politike, kot sta Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko. "Jasno je, da Evrovizija ni več glasbeno tekmovanje, temveč politika. Zato ima Hrvaška možnost, da se uvrsti med najboljših pet. Vse, kar Evrovizija želi, smo jim sedaj ponudili," je zapisala hrvaška uporabnica. "Dajte no, ljudje, končno imamo nekaj smešnega, bizarnega in legendarnega," je razburjene Hrvate skušal pomirit spet tretji uporabnik.