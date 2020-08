Spletni koncert fenomena K-pop so si oboževalci ogledali v kar 126 državah

Vse svetovne turneje so bile zaradi pandemije seveda odpovedane, tudi največjih K-pop zvezdnikov, ki razprodajajo dvorane po vsem svetu. A so se znašli drugače. Oboževalci so končno lahko videli nastopati dve skupini, pa čeprav samo preko spleta. Monsta X in Twice sta namreč pripravili spletne koncerte. Vstopnice so šle za med, cena pa se je gibala od 20 evrov naprej. Koncert punc iz skupine Twice so si na primer ogledali v kar 126 državah.