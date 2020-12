Spletni koncert skupine RBD si je ogledalo več kot 1,5 milijona ljudi

Četverica, ki so jo sestavljali Anahi, Maite Perroni, Christian ChávezinChristopher Von Uckermann, je v svoj repertoar vključila svoje največje uspešniceSer o parecer, Solo quedate en silencio, Besame Sin miedo, Enseñame, Inalcanzable, Tu amor, Empezar desde cero, Aun hay algo, Este corazon, Un poco de tu amor, Tras de mi, Nuestro amor, SalvameinRebelde, zapeli pa so tudi najnovejši singel Siempre he estado aqui.Pri pesmi No pares se je četverica spomnila preostalih dveh članov, Dulce Marie in Poncha, ki zaradi starševstva in drugih obveznosti nista mogla sodelovati pri projektu. Sta se pa manjkajoča člana na dan dogodka oglasila na družbenih omrežjih in sporočila, da bosta spremljala njihov nastop, ter jim ob tem zaželela vso srečo pri izvedbi spletnega dogodka Ser o Parecer, ki se je zgodil dan po božiču, 26. decembra.