Spodaj Wera Bestrd spodi vse

SUNFLOWER BEAN – Champagne Taste

Tako malo je potrebno, da je učinek izjemen. No, ja. Ni odveč, če je pevka rock benda lepotica. Pa tudi če ta nima posebej markantnega glasu. Navzlic uvodoma izpostavljeni navidezni konkurenčni prednosti newyorških Sunflower Bean pa naj kar lepo velja, da sočna rock tekstura zasedbi, tej ali pač rajnkim Hole ali pa Foo Fighters oziroma katerikoli že drugi, kot prvoborci najbolj služijo spretni kitaristi, razgret basist in marljiv bobnar, ki na odru ali v studiu niso zato, da bi tam furali safer, marveč zato, ker se jim špila in ob tem zabava; in če jim že ne gre na smeh, jim pa ponotranjene vzmetnice zagotavljajo vsaj malo poskočnosti. Poetika velikega Boba Moulda delno rezonira tudi s tem napevom. Pohvalno. Tudi če se okus šampanjca ne dopolnjuje niti s čim sončničnim niti s fižolom, je tole super song. Sunflower Beam hitijo proti izidu svojega tretjega albuma. Ta se bo – za gurmanski nameček – imenoval Headful of Sugar. Dej bolj naglas. Ocena: 5 LEXA GATES – What You Wish For

Nastopa pa zavzeto, to pa! Lexa Gates je že lep čas na meji, saj glasbena mašinerija še kar naprej razmišlja, kaj in kako z njo. Kakor Gatesova izgleda, torej medvedkasto prikupno, raperka in pevka iz New Yorka ni ravno prizanesljiva. Je pa obenem res, da njeno čvekanje ne vsebuje veliko prodornega svinca. Bržčas bo tudi po še enem videospotu, posnetem za izbrani song z njenega prvenca Elite Vessel, držalo, da bi bila glavna akterka bolj primerna za vlogo v kakem eksotičnem filmskem celovečercu, seveda z izrazito srhljivo vsebino. Druga, prav tako povsem realna možnost pa je, da Lexa Gates kmalu kar na glasbeni sceni uprizori resnično nekaj srhljivo odmevnega. Še malo jo počakajmo v zasedi. Ocena: 3 SASAMI FT. CLAIRO – In Love With The Memory

Sasamijin slôves, vsaj kar zadeva obliko in dominantno žanrsko smer njenih starejših songov, je vse prej kot tale spevna prijaznost. Istoimenski album, ki ga je nepredvidljiva newyorška kantavtorica trgu ponudila pred šestimi leti, je zvenel občutno bolj alter-rockovsko, celo shoe-gazarsko. Sasami je občasno zvleklo tudi proti eklektičnemu slogu, ki ga zastopa dekliška ekipa Warpaint. A čeprav In Love With A Memory sprva nastopi kot razočarajoč posnetek benda Haim, se v zadnji tretjini komad sprevrže v nekaj ne tako zelo kr-neki. Prihajajoči pevkin tretji album Blood on the Silver Screen bo prav tako prikupno čudaški. Ocena: 4 WERA BESTRD – Beige