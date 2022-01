Spor z ustanoviteljico skupine in omikron usodna za turnejo Pussycat Dolls

"Hvala vsem, ki ste že kupili vstopnice, v skupini zelo cenimo vašo podporo in zvestobo! Zaradi trenutnih razmer s pandemijo razumem odločitev, da mora biti turneja odpovedana," je zapisala 43-letnica in dodala, da je v ta projekt vložila ogromno truda, ustvarjalnosti in lastnih finančnih sredstev ter da jo končni rezultat zelo žalosti. Poudarila je še, da do članic v skupini goji veliko mero ljubezni.

Sporočilo je presenetilo številne oboževalce, ki so se vrnitve popularne glasbene skupine izjemno veselili. To pa ni vse, poseben šok ob branju sporočila so doživela tudi preostala dekleta skupine, ki do tistega trenutka niso bila obveščena o ukinitvi turneje. Članici Jessica Sutta in Carmit Bachar sta na Instagramu v izjavi dejali, da ju zelo žalosti najava, ki sta jo prejeli na spletu in da jima do tistega trenutka uradnega obvestila nihče ni poslal. Tudi sami sta se zahvalili oboževalcem in v zaključku dodali še: "Morda je to konec, a v tem času smo ustvarile sestrstvo, ki bo živelo še naprej."