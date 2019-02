Sporočilo Trumpu: Čas je za neumne, da pokažejo pot

Del besedila "namesto vladanja s premišljeno senzitivnostjo/šokirajmo in plašimo svet z idiotsko zadrtostjo" pa namiguje na taktiko "šok in strah" ameriške vojske, predvsem med invazijo na Irak leta 2003.

Z besedilom "Bejbe so vedno za ... Zagrabiti moraš, kar lahko ... Potrebujemo voditelja, ki ve, da denar pomeni razred ... Z očesom za perfektno zadnjico" pa dvojec meri na Trumpa, ki je televizijskemu voditelju Billyju Bushu dejal, da se je, ko je srečal ženske, čutil sposobnega jih "zagrabiti za muco", in da se je soočil s številnimi obtožbami o spolnem nadlegovanju.

Pet Shop Boys sta v novi pesmi Give Stupidity a Chance (Daj priložnost neumnosti)ironična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa in britanskega politika Michaela Govea . Del besedila, ki ga prepeva Neil Tennant , se glasi: "Inteligentni ljudje so povedali svoje ... Čas je za neumne, da pokažejo pot ... Imeli smo dovolj strokovnjakov in njihovih stvari ... Zakaj bi se soočili z dejstvi, ko pa lahko samo čutite občutja?". Besedilo se nanaša na razvpito Goveovo izjavo pred glasovanjem o brexitu, da "imajo ljudje v tej deželi dovolj strokovnjakov".

Pet Shop Boys v karieri, ki sta jo začela leta 1984 s singlom West End Girls, nista bila sramežljiva do politike. V podobno ironični pesmi Opportunities (Let's Make Lots of Money) leta 1985 sta izpostavila lasten interes Margaret Thatcher, medtem ko sta s priredbo pesmi Go Westleta 1993 implicitno zagovarjala pravice istospolnih. Kasneje sta lobirala pri Davidu Cameronu, da bi pomilostil Alana Turinga, heroja druge svetovne vojne, ki je bil v 50. letih obsojen zaradi homoseksualnosti.

Njuna pesemI'm With Stupid je bila leta 2006 po pisanju Guardiana prikrit napad na Tonyja Blaira in Georgea Busha ter na "poseben odnos" Združenega kraljestva z ZDA. Besedilo je med drugim vključevalo: "Ali je neumen res neumen ali le drugače pameten? ... Ali imamo v vašem srcu res tako poseben odnos?" Tudi pesem Integral leto kasneje je bila kritika vladnega nadzora in Blairovega predloga zakona o osebnih izkaznicah.

Pesmi Give Stupidity a Chance pa je sledila pesem On social Media, v kateri sta izpostavila temačno stran Twitterja, Instagrama ter ostalih družbenih medijev.