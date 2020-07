Spotify v Sloveniji: 'Končno smo se uvrstili na zemljevid sodobnega glasbenega trga'

Spotifya so se razveselili uporabniki, glasbeniki, producenti in založbe.

Na podlagi pričujočih številk ne preseneča, da so se prihoda priljubljene aplikacije v Slovenijo razveselili mnogi – tako uporabniki kot izvajalci, glasbeni producenti in založbe. Spotify pomeni odlično platformo, na kateri se lahko glasbenik predstavi in imajo producenti in založbe vpogled v priljubljenost svojih izvajalcev. Eden najpomembnejših vidikov pa je, da je s Spotifyem urejena tudi monetizacija. Slovenski glasbeniki bodo končno tudi primerno nagrajeni. Slovenija je namreč ena redkih držav, ki z YouTubom (ki je v Sloveniji najbolj priljubljena platforma za poslušanje glasbe) nima urejenih kolektivnih pogodb, da bi od ogledov dobiček dobili tudi izvajalci. "Zdaj je 99 odstotkov slovenske glasbe zastonj, ker 99 odstotkov ljudi za poslušanje glasbe uporablja YouTube, ki pa s kolektivnimi organizacijami nima urejenih pogodb. Slovenski ustvarjalci, kar zadeva to, dejansko ustvarjamo brezplačno in nam je YouTube izključno za promocijo," je za 24ur.com povedal eden najuspešnejših slovenskih producentov Raay.

Spotify se baha z nazivom 'najbolj priljubljene aplikacije na svetu ', kar potrjujejo naslednje številke: združuje kar 286 milijonov poslušalcev po vsem svetu, od tega jih je kar 130 milijonov takšnih, ki plačujejo za Premium Spotify – ta nudi še boljšo uporabniško izkušnjo (izboljšana kakovost zvoka, poslušanje brez reklam, dostopanje do vsebin brez internetne povezave). Lahko se pohvali tudi z izjemno bogato glasbeno knjižnico, v kateri se skriva kar 50 milijonov skladb in milijon podkastov.

Veliko uporabnikov je dočakalo dan, da bodo lahko tudi doma, v Sloveniji, uporabljali aplikacijo, s katero so se spoznali že v tujini. Eden od navdušenih uporabnikov je zagotovo Matjaž Ambrožič , glasbeni kritik, ki za Spotify pravi, da je to njegova najljubša in najbolj nepogrešljiva aplikacija. "Spotify je najbolj dragoceno in največkrat koristno pomagalo, ki obstaja. Brez Spotifya bi bil kot vozniki brez cest," je za 24ur.com povedal Ambrožič, ki si prav s Spotifyem pomaga pri pisanju rubrike Poslušalnica , v kateri ocenjuje glasbene novosti tujih in domačih izvajalcev: "Vsak petek izidejo nove plate in nove pesmi. Vsak petek se usedem ter preposlušam velik del novega materiala." Matjaž je dodal, da so slovenski glasbeniki na Spotifyju presenetljivo dobro zastopani, čeprav aplikacije ni bilo mogoče uporabljati na slovenskih tleh: "Osebno na Spotifyju dobim vse, kar potrebujem. Tako domačo kot tujo vsebino. In domača vsebina je res bogata: dobiš vse, od Siddharte do bolj obskurnih bandov."

Tudi založbe potrjujejo, da je aplikacija izjemno prijazna za uporabnika in zelo enostavna."Spotify je enostavno najbolj prijazna in najbolj prilagojena evropskemu poslušalcu. Uporabniška izkušnja je z vsakim dnem uporabe boljša," so potrdili v založbi Menart Records. Zelo uporabna je tudi pri odkrivanju nove glasbe, saj na podlagi okusa uporabnika sestavlja različne sezname predvajanj, na katere uvrsti tiste, za katere ve, da jih je uporabnik že poslušal, in tudi neznane, nove pesmi, ki so po določenih glasbenih algoritmih podobne najbolj predvajanim vsebinam.

Slovenski glasbeniki končno do dobička od predvajanja glasbe

Ne samo da so se aplikacije razveselili uporabniki, Spotifyje še posebej razveselil glasbene producente in domače izvajalce. Kot potrjujejo z založbeUniversal Music, ki v Sloveniji zastopa Zalo in Gašperja, so slovenski izvajalci s Spotifyem dobili boljšo in večjo možnost za promocijo, razvijanje in prepoznavnost tako doma kot v tujini.

Najpomembnejši vidik takšnih aplikacij pa je, da bodo tudi slovenski glasbeniki končno nekaj zaslužili od spletnega predvajanja. Povprečni slovenski poslušalec namreč največkrat za predvajanje glasbe izbereYouTube, s katerim pa Slovenija nima sklenjene pogodbe, ki bi glasbenikom in producentom omogočala delež dobička od predvajanja. Pomembnost Spotifya z vidika plačevanja glasbenika poudarja Darjo Rot, direktor založbe Nika Records: "Izvajalcu bo prinesel možnost monetizacije, ki je recimo v Sloveniji, eni redkih držav v Evropi, nimamo preko YouTuba. Možnost promocije, monetizacije, postati dostopen s svojo glasbo vsepovsod. Za slovenskega izvajalca se bo začela prava uporaba glasbe v Sloveniji. Število uporabnikov v Sloveniji je sorazmerno majhno teh digitalnih platform. Spotify ima, kamorkoli pride, takoj največji tržni delež, in pričakujem, da se bo v Sloveniji zgodilo nekaj podobnega."

Prisotnosti Spotifya se veselijo tudi v založbah Menart in Dallas Records. Kot je za24ur.compovedal Borut Velušček iz Dallas Recordsa: "Podprimo glasbenike z naročnino na eno od glasbenih platform, ustvarimo sebi ljub seznam priljubljenih skladb in si ga čim večkrat predvajajmo. Življenja brez glasbe si ne znamo predstavljati." V Menartu pa so veseli, da je Slovenija 'končno uvrščena na zemljevid sodobnega glasbenega sveta'. "To je velika odskočna deska za slovensko glasbo in dobro ogledalo za producente, izvajalce, avtorje in vse, ki ustvarjajo glasbo v Sloveniji. Pokažimo svetu, kaj znamo!"