Sprememba na evrovizijskih stavnicah: Izrael se je povzpel na drugo mesto

Na uradnih evrovizijskih stavnicah je prišlo do spremembe. Po nastopu v drugem polfinalu se je na drugo mesto zavihtela izraelska predstavnica Eden Golan. Pred njo je le hrvaški predstavnik Baby Lasagna, njegove možnosti za zmago so ocenjene na kar 40 odstotkov. Med prvimi petimi favoriti so še Švica, Ukrajina in Irska.

Kljub nestrinjanju številnih, kljub pozivom članic EBU, med katerimi je bila tudi Slovenija, in kljub množičnim protestom je na drugem polfinalnem izboru za Pesem Evrovizije nastopila izraelska predstavnica in se uspešno prebila v veliki finale. 20-letna Eden Golan domovino zastopa s pesmijo Hurricane, njene možnosti za zmago pa so se, sodeč po uradnih evrovizijskih stavnicah, povečale.

Po nastopu se je namreč zavihtela na drugo mesto in tako zaostaja le za Hrvaško, ki je sicer v prepričljivem vodstvu. Možnosti za zmago naših južnih sosedov so ocenjene na kar 40 odstotkov, medtem ko so možnosti Izraela ocenjene na 17 odstotkov. Sledi Švica s 13 odstotki, Ukrajina s 6 odstotki in Irska z odstotkom. Med prvo deseterico so še Francija, Italija, Nizozemska, Grčija in Finska. Slovenska predstavnica Raiven je trenutno na 21. mestu.

V drugem polfinalnem večeru je nastopilo 16 držav, v finale pa so se poleg Izraela uvrstile še uvrstile Latvija, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Grčija, Estonija, Švica, Gruzija in Armenija. Pred dogodkom se je na ulicah švedskega mesta Malmö zbralo okoli 5000 protestnikov, ki so zahtevali izključitev Izraela iz Evrovizije, pridružila se jim je tudi podnebna aktivistka Greta Thunberg. Veliko neodobravanja je bilo tudi znotraj dvorane.