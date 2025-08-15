Spremljevalna vokalistka Sara Lamprečnik: Petje 'backov' ti zleze pod kožo

Pevka Sara Lamprečnik je ena tistih vokalistov, ki je vajena poslušati glavnega vokalista in skupino, ki tega spremlja, saj je njena naloga petje spremljevalnih vokalov. Kljub temu, da se je uveljavila tudi kot solo izvajalka, nima zadržkov, da ne bi s svojim vokalom pomagala drugim pevcem, ki na nastopih potrebujejo dodatni glas.

Sara Lamprečnik je svojo glasbeno pot začela z obiskovanjem glasbene šole, v katero so jo starši vpisali s šestimi leti, učila pa se je igranja flavte. A njena strast ni bil le instrument, rada je tudi pela, že kot deklica pa je obvladala dvoglasje, ki sta ga vadili s prijateljico. Konec osnovne šole se je s petjem začela ukvarjati bolj resno, kot enega lepših spominov pa omeni nastop z Nino Pušlar, prek katere je spoznala ekipo, s katero sodeluje še danes. Čeprav se je uveljavila kot solo izvajalka in bila nagrajena za avtorsko pesem, pa v petju spremljevalnih vokalov še vedno zelo uživa.

Sara Lamprečnik je ena najbolj prepoznavnih spremljevalnih vokalistk pri nas.

Zakaj si se odločila, da boš spremljevalna pevka? Zakaj raje ne poješ glavnega vokala?

Nikoli se nisem prav odločila, da postanem spremljevalna vokalistka. Za sabo imam veliko nastopov kot solo izvajalka in tudi dve udeležbi na festivalih-Poprock 2017 in Popevka 2022, kjer sem prejela nagrado za najobetavnejšo izvajalko – poleg tega pa sem izdala kar nekaj avtorskih skladb in tudi v prihodnje imam željo po ustvarjanju in izvajanju avtorskih del. Do petja spremljevalnih vokalov je prišlo spontano, sem pa že od nekdaj vedela, da v tem zelo uživam. Kot mlada pevka, ki se želi uveljaviti na slovenski glasbeni sceni, sem že konec srednje šole dobila kar nekaj priložnosti, ki sem jih z velikim veseljem sprejela. Petje backov ti res zleze pod kožo. Nekaj najboljšega na svetu je, ko z nekom zapoješ večglasno in res dobro zazveni. Super je tudi to, da si del banda in skupaj z ostalimi člani strmiš k temu, da je spremljava odigrana oziroma odpeta kvalitetno in da čim bolje podpreš glavnega izvajalca. Seveda pa izjemno uživam tudi v vlogi solistke oziroma v petju glavnih vokalov. Tam imaš več svobode in skladbo boljše interpretiraš. Seveda pa si kot glavni vokalist deležen tudi večje pozornosti.



Ali mit, da mora biti spremljevalni pevec boljši pevec od glavnega vokalista in da imajo spremljevalni pevci običajno boljši posluh, drži?

To, da imajo spremljevalni vokalisti boljši posluh ne bi rekla, da drži. Posluh je relativen in obstaja več različnih vrst posluha. Zdi se mi, da ljudje pri nas, v Sloveniji, mislijo, da če si back vokalist, si pač slabši in zato ne poješ glavnega vokala. No, to ne bi rekla, da drži. Pri nas imamo izjemne pevce, ki pojejo spremljevalne vokale, s katerimi imam možnost tudi sama sodelovati in nabirati izkušnje. Če pogledamo svetovno sceno, so na 'backih' vrhunski pevci, ki so enako dobri, kot glavni vokalisti. Spremljevalni vokalist je del benda, ki spremlja nekega izvajalca. In tako, kot je lahko nekdo dober ali pa slab instrumentalist, je lahko dober ali pa slab spremljevalni vokalist. Je pa res, da vsak ni navajen peti spremljevalnih vokalov. Ali pa ni nikoli v otroštvu pel v večglasju ali pa v kakšnem zboru. Ali pa nikoli niso poslušali glasbe, ki vsebuje večglasno petje. Jaz sem spomnim, da sem že v otroštvu poslušala zelo melodične skladbe, z ogromno vokali, ki sva jih skupaj poslušala in prepevala z očetom - najbolj se spomnem pesmi od skupine Eagles.



Kakšna je vloga spremljevalnih pevcev? Kako olajšajo ali otežijo delo glavnemu pevcu?

Glavna naloga spremljevalnih vokalistov je, da vokalno podprejo glavnega izvajalca. Glavnega pevca podrejo z harmonsko ustreznimi pevskimi linijami, včasih pa jih podprejo tudi s petjem glavne vokalne linije, t. i. 'unis', da skladba zveni bolj polna in nabita z vokali. Včasih spremljevalni vokalisti tudi prevzamejo glavno/osnovno linijo, da lahko glavni vokalist vokalizira in improvizira po svoje. Včasih se zgodi, da spremljevalni vokalisti tudi 'rešijo' glavnega vokalista - če pozabi besedilo, če je glasovno utrujen itd.



Kot spremljevalna pevka moraš zelo dobro slišati bend in ostale pevce, ki so s teboj na odru, če gre za nastop v živo. Kako se skoncentriraš, da lahko ob tem zapoješ svojo linijo? Kako si se navadila poslušati in peti svojo melodijo ob drugih?

Zdi se mi, da ko enkrat začneš peti back vokale, dobiš sindrom, da slišiš in poješ samo še back linije. In tudi ko si prepevaš ob radiu, poješ back linije. Kot sem že prej povedala, je verjetno to, da slišiš linije in jih lahko poješ ob drugih odvisno od več dejavnikov. Seveda je pa veliko tudi v kilometrini. Več kot je imaš, hitreje slišiš back vokale, hitreje si jih zapomniš in lažje ti je pri postavljanju le-teh.

Kaj so največji izzivi spremljevalnih pevcev?

Mislim, da se je največji izziv vokalno zliti z glavnim vokalistom. Vsak pevec ima svojo barvo glasu in kot spremljevalni vokalist je pomembno, da znaš svojo barvo glasu prilagoditi glavnemu vokalistu, da se glasova čim bolj zlijeta in da noben vokal ne 'štrli'. Izziv je lahko tudi, če pred koncertom ni nobene vaje z glavnim vokalistom, katerega spremljaš prvič - zaradi skladanja z barvo glasu in zaradi interpretacije glavnega vokalista. Včasih glavni vokalisti katere skladbe interpretirajo drugače ali pa jih zapojejo ritmično drugače, kot na avdio posnetku. Takrat moraš glavnega vokalista 'loviti', da ne zveni narobe.

Sara Lamprečnik kot spremljevalna vokalistka deluje že skoraj desetletje.

Se kot spremljevalna pevka kdaj počutiš zapostavljeno, ker nisi v ospredju?

Ne, nikoli.

