Spring Break v polnem zamahu

Študentski ritem žuranja zahteva tempo od svita do zarje, nekateri v hrvaški Istri blestijo na turnirjih v odbojki, drugi v pivskih turnirjih, glasba vseh žanrov pa je na voljo tako podnevi, kot ponoči.

Vzdušje med tisočimi mladimi, ki uživajo v brezskrbnih dneh in nočeh, navdušuje tudi izkušene glasbenike.

"Razmišljamo, kako bi dobili subvencionirani delovni čas ali pa kaj takega," so nam povedali Mambo Kings in dodali: "Dolgo smo hodili v šolo, da smo do tega prilezli, ampak se je splačalo na koncu."

Kaj pa na tovrsnih festivalih navdušuje mladino?

"Uživamo, zdraven morja je, kopat se gremo, sonček je, kaj hočeš boljšega?" pa nam je o zabavi ob morju povedala ena od obiskovalk. "Čisti odklop, zabava, žurke," pa nam je povedala skupina dobro razpoloženih mladih.

"Jaz sem Julijan, tukaj sem že sedmič. S prijatelji igram nogomet, plavam in se zabavam," nam je povedal mladi obiskovalec Julijan, nekoliko starješi pa dodal: "To mora vsak doživeti. Tukaj so kolegi, vsi se zbiramo, tako da je res fenomenalno, super!"

Pa obvezna oprema za popolno springbreak zabavo?

"Lekadoli pa magnezij," nam je povedala obiskovalka, druga pa dodala: "Malo pijače in hrane, pa prijatelje!"

"Največ, kar šteje, je dobra družba. Tam, kjer je dobra družba, tam je tudi dobro vzdušje!" je prepričana ena od obiskovalk 21. edicije Spring Breaka.

Za še bolj prešerno vzdušje so letos kot novost uvedli tudi standup zabave v družbi komikov.

"V bistvu sva oba še uradno študenta, ker nobeden od naju ni diplomiral. To vlečeš ta status," nam je zaupal Andrej Težak-Tešky, ki je dodal: "Greš, odklopiš, spoznaš nove prijatelje in zažuraš z njimi. Po petih dneh pa upaš, da boš vedel, kam se gre domov."