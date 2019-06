Sprti Taylor Swift in Katy Perry skupaj v videospotu

Oboževalci pop zvezde Taylor Swift so doživeli nepričakovan konec humorističnega videospota za You need to calm down, v katerem so nastopili več LGBTQ zvezd in ostali pevkini slavni prijatelji. Na koncu videospota je zvezdnica objela pevko Katy Perry, s katero naj ne bi bili v najboljših odnosih.

Medtem ko Taylor Swiftpoje o dekletih, ki so dobra v tem, kar počnejo, na odru nastopijo transvestiti iz šova RuPaul's Drag Race, ki imitirajo njo in pop zvezde, kot so Beyoncé, Ariana Grande in Lady Gaga. Eden od njih je oblečen v Katy Perry, s katero se je Taylor javno sporekla. Razlog prepira? Katy je želela najeti svoje nekdanje rezervne plesalce, ki so takrat že plesali na turneji Swiftove. Pevki sta med seboj obračunali preko intervjujev, izšli pa sta tudi pesmi Taylorina Bad blood in Katyjina Swish swish, ki naj bi govorili o njunih zamerah. Transvestit, oblečen v Taylor Swift FOTO: Profimedia Videospot se konča tako, da je Taylor oblečena v kostum ocvrtega krompirčka, medtem ko se Katy pojavi v kostumu hamburgerja, ki ga je nosila na zabavi dogodka Met Gala. Ko se nastopajoči okoli njiju obmetavajo s hrano, se pevki počasi približujeta druga drugi in se na koncu tudi objameta. Videospot se tako, da Swiftova zapoje 'moraš se pomiriti' (you need to calm down op. p.), Katy Perry pa ji nameni nasmešek. Taylor Swift in Katy Perry se v videospotu objameta. FOTO: Profimedia Pred kratkim sta zvezdnici, vsaka trenutno promovira svoj nov album, nakazali spravo preko fotografije krožnika, obloženega s čokoladnimi piškoti, ki sta ga objavili na Instagramu. "Končno mir," je obljubljala Perryjina objava, zaradi česar so oboževalci začeli razmišljati o njunem morebitnem sodelovanju. Ne glede na to, ali sta res zakopali bojno sekiro, jima je uspelo pritegniti pozornost sveta. Oboževalci so na Twitterju že delili svoja mnenja. Eden od njih je v šali zapisal: "Tretje svetovne vojne je končno konec!" Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke