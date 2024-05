'Sramota za slovensko žirijo, ki ni mogla dati 12 točk Hrvaški'

OGLAS

"Ukiniti glasove žirije in upoštevati samo glas ljudstva. To bi bilo profi tekmovanje. Za mene je Hrvaška absolutni zmagovalec," je bil prvi izmed jeznih komentarjev, spet drugi pa: "Bravo, slovenska strokovna žirija. Čestitajte si. Ljudje naklonijo sosedom s fenomenalno pesmijo 12 točk, a vi 6. Bravo, Maja Keuc, Lea Sirk in ostali. Povejte še to sosedom, ko boste poleti dopustovali pri njih." Še en jezni gledalec je dodal: "Da damo 6 pik Hrvatom v tako slabi konkurenci komadov, je sramota brez primere ... mi mamo res en velik kompleks pred Hrvati ... ta švicarski komad je katastrofa ..." Nekdo pa je povzel: "Sramota za slovensko žirijo, ki ni mogla dati 12 Hrvaški, celo Srbi so ji namenili 12 točk."

Evrovizija tudi po koncu ostaja osrednja tema. FOTO: AP icon-expand

"Strokovna žirija se je pri podeljevanju točk osredotočala zgolj na strokovne smernice, ki smo jih prejeli, Švicar pa je tem zadostil tako vokalno kot tudi s samo pesmijo. Vedeli smo, da bo s strani glasovanja občinstva prejel največ točk, a so bila naša merila drugačna. Letošnja Evrovizija ima eno tako temačno stran, menim pa, da bi morali biti Slovenci predvsem srečni in ponosni na našo Raiven, ki je svoj nastop izvedla res dobro," nam je pojasnila žirantka Lea Sirk, ki je na vprašanje, ali se strokovne komisije med seboj uskladijo glede glasovanja, odgovorila: "Nikakor ne. O tem se ne pogovarjamo, vsaka država oceni sama, tako je tudi po pravilniku." Zmagovalno skladbo 68. tekmovanja za Pesem Evrovizije je določilo glasovanje strokovnih žirij in glasovanje gledalcev. Slovenski gledalci so lahko poleg že utečenega telefonskega glasovanja svoj glas za favorita prvič oddali tudi po spletu, točke strokovne žirije pa je letos v Malmö sporočila Lorella Flego. Gledalci so nekoliko pričakovano 12 točk podelili Hrvatu, ki je veljal za favorita, 10 pa Izraelki. Pet točk je od slovenskega občinstva prejela Srbija, tri pa so podelili sosednji Italiji. Presenečenje, ki je razburilo mnoge, pa je sledilo, ko je svoje glasove oddala naša žirija.

Ta je 10 točk podelila Švici, osem točk Portugalski, sedem Armeniji, šest Hrvaški, pet Luksemburgu, štiri Srbiji, tri sosednji Italiji, dve Grčiji in eno Irski. Na koncu je sledilo še presenečenje: 12 točk je dobila Francija. Kmalu zatem so se na družbenih omrežjih pojavili komentarji, v katerih so se mnogi spraševali, ali se je Slovenija izneverila sosednji Hrvaški, ki je bila tokrat do Slovenije bolj radodarna in nam je podelila 10 točk. Strokovno žirijo so sestavljali: pevka Lea Sirk, plesalec in koreograf Matevž Česen, pevec skupine LPS Filip Vidušin, producent Martin Štibernik in pevka Maja Keuc.