Srb, ki je sodeloval s Senidah: Mi smo kultura

Mnogi imajo Senidah in Slobodana Veljkovića oziroma Cobyja za vodilna predstavnika balkanske trap scene. Senidah v Sloveniji poznamo kot pevko skupine Muff, zaradi skladbe Slađana pa je postala ena osrednjih imen balkanskega glasbenega prizorišča. Videospot pesmi je namreč v dobrem mesecu dni presegel sedem milijonov ogledov, s čimer je premaknila meje balkanskega trap prizorišča.

Coby, glasbenik, ki je na balkanski glasbeni sceni že več kot deset let, je znan postal šele v zadnjih nekaj letih. Mnogi ga poznajo predvsem po stavku 'Coby, si ti delal to pesem?' (v izvirniku: Coby, jesi ti radio traku?, op. a.), s katerim označuje svoje pesmi. "To sem v sebi skrival več let. (smeh) Dolgo sem že v glasbi in določene stvari se zgodijo naravno, med drugim ta stavek," je za srbski Blic povedal 34-letnik. Nam pa dodal: "To je zgodba z mojo punco. Želel sem si nadeti nekakšen prepoznaven znak. To počnejo vsi, ki želijo biti slišani – da se spomnimo nanje. Moje dekle je bilo doma in prosil sem jo, da mi pošlje nekaj bitov. Tako mi je poslala kar dvajset posnetkov, iz njih sem izrezal ključne besede in jih združil v ta stavek."