Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo

V prestolnici se te dni ponovno mudi izjemno priljubljena srbska pevka Anđela Ignjatović, bolj znana pod umetniškim imenom Breskvica. Beograjčanka v Slovenijo izjemno rada zahaja, ekskluzivno nam je namreč zaupala, da ji že dlje časa ne da miru misel, da bi se k nam celo preselila.

Breskvica FOTO: Damjan Žibert

"Zelo rada prihajam sem, celo že večkrat sem razmišljala o tem, da bi tukaj živela. To je ena od informacij, ki jih še nikoli nisem povedala. Zato o tem zelo pogosto razmišljam in zelo možno je, da se bo kaj takega v prihodnosti tudi zgodilo," nam je zaupala ter izpostavila, da so ji najbolj všeč ljudje in narava, zaradi česar meni, da bi se lahko na življenje v Sloveniji zlahka prilagodila. Dober odnos pa si je ustvarila tudi s tukajšnjimi oboževalci. "Tukaj zelo rada pojem, občinstvo je morda za odtenek bolj veselo kot v nekaterih drugih krajih, kjer nastopam, zato se tega res zelo veselim," je priznala.

Breskvica FOTO: Damjan Žibert

Čeprav je stara šele 24 let, je uspela zgraditi izjemno uspešno in prepoznavno glasbeno kariero. Njene pesmi odmevajo po vseh državah nekdanje Jugoslavije, občinstvo pa navdušuje na številnih koncertih po širši regiji. Da lahko ustreže vsem oboževalcem in zdrži naporen koncertni ritem, mora biti pevka tudi fizično odlično pripravljena. "Fizična pripravljenost je zelo pomembna. Na začetku tega nisem prakticirala – na začetku kariere nisem pretirano trenirala, nisem bila tak tip človeka. Sčasoma pa sem ugotovila, da je to nujno. Seveda je pomemben tudi videz, vendar je pri nastopih in petju pomembna predvsem kondicija. Na splošno, tudi če mi ni treba plesati, se moram gibati po odru in za to je iskreno potrebna dobra telesna pripravljenost," nam je zaupala med vadbo v ljubljanskem Športnem centru Vinka in dodala: "Posebej, ko gre za turneje, ko nastopam vsak dan, včasih celo dvakrat na dan. Zato je zelo pomembno, da se živi zdravo. Pazim, kaj jem, in vsak dan treniram, saj je le tako mogoče zdržati in ostati normalna."

Breskvica FOTO: Damjan Žibert

Njene pesmi imajo milijone ogledov, na kar je zelo ponosna, hkrati pa ji to predstavlja tudi pritisk. "Seveda me to veseli, koga pa ne bi? Glasbo ustvarjamo prav zato, da bi nas ljudje prepoznali, da bi nas poslušali in da bi prišlo do teh milijonskih ogledov. Vsi se tega veselimo, vendar je to hkrati tudi pritisk, saj mora vsaka naslednja pesem preseči prejšnjo, kar je v današnjem času zelo težko, še posebej zaradi hiperprodukcije, ko vsak dan izide na milijone novih pesmi. Preprosto moraš izstopati."

