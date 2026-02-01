Naslovnica
Glasba

Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo

01. 02. 2026 11.22

Avtor:
Taya Damjan E.K.
Breskvica

Priljubljena srbska pevka Anđela Ignjatović, bolj znana kot Breskvica, je ekskluzivno za naš medij zaupala, da pogosto razmišlja o selitvi v Slovenijo. Osupljena nad prijaznimi ljudmi in naravo ter navdušena nad slovenskim občinstvom ne izključuje možnosti prihodnjega bivanja v prestolnici, kjer trenutno v prijetnem ambientu Športnega centra Vinka skrbi tudi za fizično pripravljenost zaradi zahtevne kariere in turnej po Balkanu.

V prestolnici se te dni ponovno mudi izjemno priljubljena srbska pevka Anđela Ignjatović, bolj znana pod umetniškim imenom Breskvica. Beograjčanka v Slovenijo izjemno rada zahaja, ekskluzivno nam je namreč zaupala, da ji že dlje časa ne da miru misel, da bi se k nam celo preselila.

Breskvica
Breskvica
FOTO: Damjan Žibert

"Zelo rada prihajam sem, celo že večkrat sem razmišljala o tem, da bi tukaj živela. To je ena od informacij, ki jih še nikoli nisem povedala. Zato o tem zelo pogosto razmišljam in zelo možno je, da se bo kaj takega v prihodnosti tudi zgodilo," nam je zaupala ter izpostavila, da so ji najbolj všeč ljudje in narava, zaradi česar meni, da bi se lahko na življenje v Sloveniji zlahka prilagodila.

Dober odnos pa si je ustvarila tudi s tukajšnjimi oboževalci. "Tukaj zelo rada pojem, občinstvo je morda za odtenek bolj veselo kot v nekaterih drugih krajih, kjer nastopam, zato se tega res zelo veselim," je priznala.

Breskvica
Breskvica
FOTO: Damjan Žibert

Čeprav je stara šele 24 let, je uspela zgraditi izjemno uspešno in prepoznavno glasbeno kariero. Njene pesmi odmevajo po vseh državah nekdanje Jugoslavije, občinstvo pa navdušuje na številnih koncertih po širši regiji. Da lahko ustreže vsem oboževalcem in zdrži naporen koncertni ritem, mora biti pevka tudi fizično odlično pripravljena.

"Fizična pripravljenost je zelo pomembna. Na začetku tega nisem prakticirala – na začetku kariere nisem pretirano trenirala, nisem bila tak tip človeka. Sčasoma pa sem ugotovila, da je to nujno. Seveda je pomemben tudi videz, vendar je pri nastopih in petju pomembna predvsem kondicija. Na splošno, tudi če mi ni treba plesati, se moram gibati po odru in za to je iskreno potrebna dobra telesna pripravljenost," nam je zaupala med vadbo v ljubljanskem Športnem centru Vinka in dodala: "Posebej, ko gre za turneje, ko nastopam vsak dan, včasih celo dvakrat na dan. Zato je zelo pomembno, da se živi zdravo. Pazim, kaj jem, in vsak dan treniram, saj je le tako mogoče zdržati in ostati normalna."

Breskvica
Breskvica
FOTO: Damjan Žibert

Njene pesmi imajo milijone ogledov, na kar je zelo ponosna, hkrati pa ji to predstavlja tudi pritisk. "Seveda me to veseli, koga pa ne bi? Glasbo ustvarjamo prav zato, da bi nas ljudje prepoznali, da bi nas poslušali in da bi prišlo do teh milijonskih ogledov. Vsi se tega veselimo, vendar je to hkrati tudi pritisk, saj mora vsaka naslednja pesem preseči prejšnjo, kar je v današnjem času zelo težko, še posebej zaradi hiperprodukcije, ko vsak dan izide na milijone novih pesmi. Preprosto moraš izstopati."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za seboj ima že kar nekaj duetov z velikimi imeni balkanske scene. Med drugim je singel že posnela s Sašo Matičem, Voyageom, Hennyjem in Pedjo Jovanovičem. Velike načrte pa ima tudi za prihodnost. "Težko bi izbrala samo eno osebo, saj je iz različnih žanrov veliko izvajalcev, s katerimi bi si želela sodelovati, in upam, da se bo to v prihodnosti tudi uresničilo," je dejala.

Breskvica pevka koncert Anđela Ignjatović Ljubljana

Odličen R&B album, ki ne uspava

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AzHuds
01. 02. 2026 12.00
Kr naj ostane tam, kjer je.
Odgovori
0 0
13klu?
01. 02. 2026 11.59
Iz njenega konca jih imamo že zdavnaj preveč. Azilni domovi so pa prepolni
Odgovori
-2
0 2
Nike Air Max
01. 02. 2026 12.01
zgleda da bo slovenćek tujec v lastni deželici 😁
Odgovori
0 0
mentorhercul
01. 02. 2026 11.59
Eh.
Odgovori
0 0
Definbahija
01. 02. 2026 11.59
Baje da jo Ivan Janosz bivši komunist vabi na zabavo ko bo zmagal volitve v vrtcu.
Odgovori
+0
1 1
mario49
01. 02. 2026 11.58
Če se ona seli v zlovenijo, ker so tukaj "zelo prijazni ljudje", potem pa je v Srbiji resnično NEKAJ ZELO HUDO IN NAROBE !!!!
Odgovori
-1
0 1
Un71
01. 02. 2026 11.58
Južnimelos raperji... ha ha ha... Kot da bi muscle car izdelovali v Kragujevcu.
Odgovori
0 0
Watcherman
01. 02. 2026 11.57
Meni je ta ženska zelo všeč in jo tudi zelo rad poslušam,ker je izjemna in posebna.Lp
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
01. 02. 2026 11.57
🤐
Odgovori
0 0
Definbahija
01. 02. 2026 11.57
Raje bi videl da se Riccardo Muti preseli v Sloveniji kot še ena cenena glasbenica
Odgovori
+0
2 2
Watcherman
01. 02. 2026 11.59
Breskvica cenena glasbenica ali sploh veš kaj vse je dosegla in kaj vse ima ona?
Odgovori
0 0
terciar
01. 02. 2026 11.57
Če bi prišla k nam bi se zelo hitro vrnila nazaj.
Odgovori
+4
5 1
JoeB
01. 02. 2026 11.54
Dobrodosla....👍
Odgovori
-2
2 4
Watcherman
01. 02. 2026 11.53
Kiri nevoščljivci in arogantneži ste nekateri.
Odgovori
-2
2 4
Alergičen na levake
01. 02. 2026 11.50
To je spot za društvo proti mučenju živali ???
Odgovori
+2
3 1
13klu?
01. 02. 2026 11.48
Kar tam naj bo kjer je.
Odgovori
+7
10 3
Watcherman
01. 02. 2026 11.42
Res čudovita in božanska ženska poje pa tudi izjemno.
Odgovori
-6
6 12
1butnskala
01. 02. 2026 11.40
Koga briga
Odgovori
+7
11 4
Watcherman
01. 02. 2026 11.43
Večinoma vse briga.
Odgovori
+0
6 6
PomisliNaSonce
01. 02. 2026 11.40
Seveda, bližje k meni.... iskrenemu prijatelju sonca. Oče sonce je izbral :)
Odgovori
-3
2 5
mertseger
01. 02. 2026 11.31
Poslušal je ne bom zgleda pa res huda.
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
