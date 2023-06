Srbski evrovizijski zvezdnici zapeli hit skupine Joker Out

Kljub dejstvu, da bo od letošnje Evrovizije kmalu minil že mesec dni, je slovenska pesem Carpe Diem skupine Joker Out še vedno aktualna. Nedavno sta ga odpeli tudi Ksenija Knežević in Sanja Vučić , pevki, ki sta v sklopu srbskega tria Hurricane pred dvema letoma stali na evrovizijskem odru. Videoposnetek petja si je na TikToku prislužil že več kot 200 tisoč ogledov in skoraj 18 tisoč všečkov.

Da je slovenski band nadvse priljubljen, potrjujejo tudi podatki, da so fantje uspešno razprodali koncert v Dublinu, kjer se trenutno mudijo, ter koncert v Zagrebu, kjer bodo zabavali 11. novembra. "Iskreno, izjemen odziv na najavo prvega samostojnega koncerta na Hrvaškem nas je nekoliko presenetil. Že na festivalu Sea Star v Umagu in na koncertu z Buč Kesidi na Šalati smo začutili, da se na Hrvaškem gradi nekakšen 'buzz' okoli nas, vseeno pa nismo pričakovali, da bomo 1.500 vstopnic za koncert v novembru prodali v petih urah," so navdušeni fantje, ki so teden najavili tudi svojo prvo koncertno turnejo po Veliki Britaniji.