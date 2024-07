Srbski EXIT obiskalo več kot 210.000 obiskovalcev

V petih festivalskih dneh so letošnji EXIT zaznamovali nastopi največjih svetovnih glasbenih zvezd. Množice so na več kot 20 odrih navduševali Black Eyed Peas, Tom Morello, Carl Cox, Baby Lasagna, Gucci Mane in številni drugi. Tom Morello je na primer kultno pesem Like A Stone posvetil Chrisu Cornellu, na glavnem odru pa je na koncu zagrmela Killing in the Name. Black Eyed Peas so srca občinstva osvojili z nizanjem uspešnic kot so Let's Get it Started, Boom Boom Pow , Where Is The Love in drugimi, predvsem pa prepričali z nepozabnim odrskim nastopom. Za dobro vzdušje pred svetovno znano zasedbo so poskrbeli Joker Out. Slednji živijo festivalske sanje, saj jim festivalsko občinstvo po celi Evropi začarano sledi in uživa v njihovih nastopih.