Srbski Exit v polnem zamahu, vrhunec bodo Black Eyed Peas.

Novost letošnjega Exita je ničti dan, s katerim se je 1o. julija začel festival in je posvečen rojstnemu dnevu izumitelja Nikole Tesle . Trdnjava je na ta dan zasijala v posebnih avdio-vizualnih učinkih, publiko pa so zabavali Keni nije mrtav , Teya Dora , Baby Lasagna , Iniko in mnogi drugi.

V preostalih dneh največjega glasbenega festivala v regiji in enega od največjih v Evropi se bodo na Petrovaradinski trdnjavi zvrstili še eden od najbolj znanih kitaristov na svetu in gonilna sila zasedbe Rage Against the Machine Tom Morello ter začetnik globalnega trap zvoka Gucci Mane.

Vrhunec festivala bo petkov koncert ameriške pop skupine Black Eyed Peas, ki z 80 milijoni prodanih albumov predstavljajo eno od najuspešnejših skupin vseh časov. Osvojili so 59 najprestižnejših nagrad, med njimi šest grammyjev, osem glasbenih nagrad American Music Awards in dve Billboardovi nagradi.

Na glavnem odru bodo tik pred Black Eyed Peas nastopili slovenski Joker Out, poleg njih pa se bodo na njem zvrstili še Kenya Grace, priljubljena britanska skupina Rudimental, pop in soul senzacija John Newman, The Exploited, avstralski vizionar Dub FX, Willy William, Ian Asher in Steve Angello.

Za plesne ritme bodo poskrbeli svetovno znani DJ-ji, med njimi že danes Britanec Carl Cox, poleg njega pa še skupina Bonobo, berlinska DJ zvezda in producent Klangkuenstler, Sama' Abdulhadi, Barry Can 't Swim, Franky Wah, Mene in drugi.

Za varnost obiskovalcev, ki jih bo po ocenah organizatorjev okoli 200.000, bo skrbelo 700 policistov, je po poročanju srbske tiskovna agencije Tanjug sporočil srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Poudaril je, da bodo v času festivala veljali poostreni varnostni ukrepi in da bodo na več lokacijah v Novem Sadu postavljene policijske kontrole.