Srca tisočih oboževalcev ponovno združena v spomin na Oliverja Dragojevića

V Veli Luki na Korčuli se je tudi letos odvil čustven koncert v spomin na glasbenika Oliverja Dragojevića . Z enotedensko slovesnostjo Trag u beskraju so se pokojnemu poklonili že sedmo leto zapored po njegovi smrti. Dogodek, ki je poimenovan po eni od njegovih pesmi in albumu, vsako leto v glasbenikov rodni kraj privabi na tisoče ljudi, med njimi tudi številne Slovence. Na edinstvenem koncertu so se letos mudili tudi znani Slovenci, Luka Basi s soprogo Nastjo Gabor , Til Čeh in Rok Piletič .

Da je pevec pustil ogromen pečat na glasbeno kulturo in vse ljudi okoli njega, pričajo tudi vsi njegovi prijatelji, ki nanj venomer obujajo prelepe spomine. "Neverjetno je, da je minilo že sedem let , a je nekako še tukaj. Glasbeno gledano – tukaj je, vsi ga čutimo," je po poročanju Net.hr povedal Ante Gelo , glasbenik in Oliverjev prijatelj.

Praznovanje se je začelo s tradicionalnim koncertom na trajektu, ki je pred dnevi izplul iz Splita. "Vsaka duša tu in tudi vsi, ki bodo v Veli Luki, pa Splitu in celotna regija – vse bije za Oliverja. To je predvsem ljubezen. On je človek ljubezni, pesmi, iskrenosti in neposrednosti. In njegova zapuščina nam je, da ga slavimo in prepevamo pesmi. Ne, ker to želi, ampak ker si zasluži," menijo oboževalci.