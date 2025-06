Srčna diagnoza zmagovalnih Delta Riff

OGLAS

DELTA RIFF - Razpad srca

Težko-kitarska sreča je lahko izzvana le s pogumom in inovativnostjo. Razpad srca, ki napoveduje skorajšnji izid albumskega prvenca tria Delta Riff - po nedavnem pisku Zlate piščali prejemnikov priznanja Novinci leta -, je ob primerjavi večine gradnikov do sedaj rabljenih na podalpskem rockovskem Šentflooru, docela presenetljiv rock song. Temeljni rif je dopadljivo podoben prav shemi delte, beri, odkriva nekaj bluesovskega, njegov zvok je premišljeno distorzičen. Oboje skupaj deluje hipnotično, kar nas že po nekaj taktih povede, kamor nas ni prej vabil še nihče - nekam, kamor se v resnici ne sme. Enako drzen je vokal, ki ne skriva napuha, a ker gre za klasično mehko romantično izpoved, nas asociacije, ki to izpoved spremljajo, nepričakovano pahnejo v novo stanje šoka - v namišljeni eksorcizem z razpadajočimi srci, potrganim aortam in nesmeškom Hannibala Lecterja. Vražje veliko se pripeti v tem songu, mar ne. Kdo so pravzaprav ti korenjaki iz benda Delta Riff?

OCENA: 5

TRAVNIK - Dolg dan / Nikol ne bo več isto

Razvojna smer navdušuje. Izbira izdajateljskega formata, tj. dvojnega singla opojno soupada z nestrpno pričakovanim začetkom poletja. Veličastna pa sta tudi naslova obeh polovic - Dolg dan in Nikoli ne bo več isto zvenita kot da je prvi namenjen Slovenski popevki, drugi pa Morju in soncu, kar popevkarski festivali, na katerem dame nastopajo v dolgih večernih oblekah, možje pa v lakastih čevljih, zdaj pač v še ne nošenih belih supergah. Ok, .travnik ali MB trap-fineži Travnik izkoriščajo motiv apatičnosti. V primeru njihove vrojene nepredvidljivosti to v resnici obeta za nekaj nevarnega. Ali. Spet so pred trendi.

OCENA: 4,5





AJ TRACEY - 3rd Time Lucky

UK drill ali britanska raperska šola pozna dva osnovna ekspresivna načina. Počasnejši je totalitarno otožen, vedno na robu solza, samopomilujoč, praviloma z nastopom cankarjanske mati, občasno tudi s pesnikovim priznanjem, da je vesel dejstva, da kot pubertetniški uličar med rebra ni dobil mačete. AJ Tracey kot tako iskren ni znan. A zdaj je skromen in hvaležen z namenom. Brixtonski raper je vključen v akcijo zbiranja sredstev za pomoč otrokom obolelih za rakom. Če ne drugače, je ob poslušanju 3rd Time Lucky vredno upočasniti - in se zamisliti.

OCENA: 3,5

AVA MAX - Loving Myself

Ok, ljubim sebe, zatorej neskočno zaupam sebi - nekajkrat na dan v ogledalo pomižiknem idealu v odsevu, ali pa tega večkrat poljubim. Vse lepo in prav ter brez težav. Zakaj mora song Loving Myself zaradi predvidljivosti in idejne puhlosti, ki je očitno spremljala ustvarjanje njegove zasnove, postati tako odbijajoč. Slogovno tako zelo strogo ukalupirana svoboda je težko razumljiva. Ava Max, Albanka iz Milwaukeeja, naskakuje svojo premierno lestvično uvrstitev v prvo jakostno skupino. Vprašanje je, če ji bo uspelo na tak način. Z dodatkom, da se bo njen tretji album, izdan bo avgusta, imenoval Don't Play Click. Ja, res izvirno?