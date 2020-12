Srčna izbranka Luke Basija izdala uspešnico Mama v novi preobleki

Nastja Gabor je z ekipo glasbenikov posnela božično različico pesmi Mama. "To, da ljudje poslušajo pesem, ki je zame na prvem mestu, mi pomeni največ. Najmanj, kar lahko naredim, da svojim poslušalcem izkažem hvaležnost, je to, da jim v teh težkih časih podarim to, kar z veseljem počnem – ustvarjam glasbo," je komentirala odločitev za predelavo pesmi.

Za pevko je božič čas, ko se v družini še bolj povežejo in še več ustvarjajo. "Pri nas se je letos to vzdušje začelo, ko je zapadel prvi sneg. Tai bo letos star dve leti in ne znam povedati, kako zelo uživa, ko se lahko meče po snegu, sanka, kepa ... Božično vzdušje pa si pričaramo tudi s prepevanjem božičnih pesmic, umetniškim ustvarjanjem in peko različnih piškotkov ter sladic. Smrečico pa bomo letos okrasili v svojem novem domu, in sicer 20. decembra, ko se vselimo,"je povedala Nastja, ki ima poleg Taia zLuko Basijem še hčerko Tio, ki je na svet prijokala februarja.