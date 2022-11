Srčna toplota jesenskega Balladera

Dominik Bagola, širši javnosti poznan kot Balladero, je izdal letnemu času primerno skladbo in videospot. Marelice je zdaj nasledila pesem Toplo, ki vsem, ki so se ji pripravljeni prepustiti, prijetno pogreje dušo in srce.

Po sočno poletnih Marelicah nam prekmurski klavirski kantavtor Balladero prinaša nove, zrele jesenske sadeže. Nova prijetno jesensko zabeljena skladba Toplo nas zapelje s svojo toplino, lahkotno spevnostjo in nežnostjo. V besedilu nam ponudi zanj značilne verze o življenju, hrepenenju, ljubezni in odrešenju v mehko zvitem klobčiču prijetno prepletenih melodij. icon-expand Balladero nas v novi, prijetno jesensko zabeljeni skladbi Toplo zapelje s toplino, lahkotno spevnostjo in nežnostjo. FOTO: Primož Lukežič Pod videospot se je tokrat podpisala vsestranska ustvarjalka Ula Podgorevčnik, jesensko toplino pa ozaljšata še čutna plesalca Jakob Kavšek (aktualni evropski prvak) in Kaja Ramšak (ki je nastopila že v videospotu za skladbo Najina). Svojo pristno, tri desetletja trajajočo ljubezen, pa sta k zgodbi prispevala tudi slikar ter scenski mojster Jože Napotnik s partnerico Milico. icon-expand Tretji album Balladero napoveduje za konec marca prihodnje leto, ki ga bo pospremil s promocijskim koncertom 16. aprila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma in turnejo po Sloveniji. FOTO: Primož Lukežič Za toplo zvočno podobo je zaslužen priznani producent in aranžer Martin Štibernik, kar je njegovo prvo sodelovanje z Balladerom. Vsekakor gre za skladbo, ki bo primerno ogrela prihajajoče, vse hladnejše jesenske in zimske dni, hkrati pa naslednja v vrsti Balladerovih že izdanih singlov (Najina, Potujem, Drugačen svet, Ponesi me). Pesmi seveda najavljajo njegov tretji dolgometražni izdelek, ki ga bo obelodanil spomladi 2023. Tega bo Balladero pospremil s promocijskim koncertom 16. aprila v Linhartovi dvorani Cankarjevega ter spomladansko turnejo po Sloveniji.