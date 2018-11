Srečno zaljubljena Ana pred novim izzivom

Čeprav se o njej v zadnjem letu ni veliko govorilo, še ne pomeni, da nima ničesar povedati oziroma pokazati. Za Ano Soklič, ki je leta 2012 nastopila v šovu X Factor na POP TV, je namreč precej pestro leto. Te dni pa jo čaka nekaj zelo pomembnega, za kar pravi, da že zdaj trepeta.

Ana je nastopila v Lignanu. FOTO: Arhiv izvajalke

Ana Soklič je v tem letu veliko potovala in nastopala v tujini. Med drugim v Lignanu, Italiji, kjer je prepevala ob boku mnogih opernih pevcev azijskega rodu, ki se jim sama nikoli ne morem dovolj načuditi. ''Za nastope v Lignanu sem bila seveda najbolj vesela, ko je njihov orkester Marco Polo priredil mojo avtorsko skladbo 'The Gift'. Slišati svojo avtorsko skladbo v verziji simfoničnega orkestra je z eno besedo ... neprecenljivo.''

Ana med nastopom v Poschiavu FOTO: Arhiv izvajalke

Zanjo pa so bili nepozabni tudi nastopi v Švici. ''Najbolj sem vesela za nastop, ki smo ga imeli v Švici, natančneje Poschiavu, kamor smo se odzvali na povabilo tamkajšnjega župana. Pod okriljem minulega direktorja beneške operne hiše La Fenice, maestra Antonia Moccie in njegovega projekta Elevati anima mia sem bila kot izvajalka umeščena pod meni najbolj priljubljena glasbena žanra, soul ter jazz glasbo. Nastopila sem v prekaljeni mačji oz. še bolje rečeno, tigrasti zasedbi (nasmeh): Blaž Jurjevčič (klavir), Vid Ušeničnik (bobni) terIlj Pušnik (bas),'' je povedala Ana, ki je bila navdušena nad odzivi. ''Ljudje so nas izjemno toplo sprejeli in nas tako za naslednje leto znova vabijo v goste. Še posebno pa so nam bili v veliko veselje nastopi v enem tamkajšnjih najbolj prestižnih hotelov z imenom Le Prese.Presenetilo nas je čudovito švicarsko okolje, mnogo gora okoli nas, lokacija hotela pa ob precej velikem jezeru, ki je spominjal na mojega rodnega, Bohinjskega. S tem, da je le bilo to jezero čisto turkizne barve, kot je naša Soča.''

Ana je bila navdušena nad švicarskimi naravnimi lepotami. FOTO: Arhiv izvajalke

En mesec je bila tudi v Združenih državah Amerike, natančneje v Georgii, Atlanti. Želela je obiskati jug Amerike, kjer je soul glasba najbolj prisotna in zakoreninjena v dušah ljudi.

Ana: ''Izjemno so mi všeč kreacije z veliko blaga, bela barva ...'' FOTO: Arhiv izvajalke

Ana svoje delo jemlje zelo profesionalno in nase vedno gleda na celostno podobo. Ne samo glas, ampak pomemben je tudi stas. Pri tem se malo spogleduje z visoko modo oziroma Haute Couture: ''Izjemno so mi všeč kreacije z veliko blaga, bela in kožna barva, čiste, arhitekturne linije, z dodatkom zlata, unikatnega nakita. Sodelujem z mlado in perspektivno oblikovalkoUršulo Rihtar, ki je svoje znanje kovala tudi pri Lari Bohinc v Londonu. Za nastope v Poschiavu sva izbrali prav poseben 'naglavni' nakit, skupaj s čipkasto obleko do tal znamke Patricie Pie, ki jo je oblikovala Barbara Franjić. Poročila se še ne bom (smeh), drži pa tudi to, da mojega dragega ne zamenjam za nič na svetu!''

Veliko truda posveti tudi celostni podobi. FOTO: Arhiv izvajalke

V prihajajočih dneh jo čaka zelo pomemben nastop. ''K sodelovanju me je povabil Big Band HRT, da naredimo skupni samostojni koncert. Izjemno sem počaščena, veselim se skupnega sodelovanja, gre za največji hrvaški big band. Mnogo vokalov, ki jih sama zelo cenim, je že nastopilo z njimi. 5. decembra pa se bo tako zgodil tudi naš koncert v dvorani Gordona (for performing arts), katerega bo v celoti vodil Miron Hauser, brat Stjepana Hauserja (2 CELLOS).

Za Ano je precej pestro leto. FOTO: Bojan Simončič

''Trepetam in vadim že kar nekaj časa, saj gre za zelo zahteven soul- jazz repertoar, kjer imam do dela in do vsega nič drugega kot le golo spoštovanje in ponižnost. Menim, da takšni nastopi izvajalca bogatijo. Hkrati pa bom imela možnost, da se kaj novega naučim in si pridobim marsikatero izkušnjo,'' je še povedala pred pomembnim nastopom. Za naslednje leto načrtuje veliko novega. Želi si čim več nastopati, med drugim pa nam je zaupala, da ima pripravljenega tudi precej novega avtorskega materiala, ki čaka, da pokuka na plano.