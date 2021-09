'Srečo imamo, da okrog nas živi veliko lepih žensk, zato navdiha ne zmanjka'

Druženje ob Vinski fontani v Marezigah, ki slovi tudi kot točka z najlepšim razgledom na slovensko obalo in istrsko zaledje, je dokaz, da za nepozabno zabavo pravzaprav ne rabiš veliko: razigrane gostitelje, muziko za žur, nekaj taktično odmerjenih kapljic in grižljajev za razvajanje brbončič in kup prijateljev.

Primorci niso nič prepustili naključju: vinski izbor je bil vrhunski, za polne želodčke je poskrbela Kaja Baletič iz lanskega Masterchefa (tematske istrske burgerje sta preiskusila tudi njen kuharski kolega Andrej Težak Tešky ter komik Marko Žerjal), seveda na zabavi nista manjkala režiser Rok Maver in lepa soseda Lučka Antonič, Tequila je ogrela ozvočenje s kratkim akustičnim koncertom. Potem pa je vse skupaj hitro ušlo iz rok in Marezige so doživele spontan koncert, v katerem so se premešali Jože Potrebuješ s hiti Čukov, Miki Vlahovič z Zaleno deželo in drugimi uspešnicami skupine Victory, pa Rok Lunaček in njegova Vita z zimzelenčkom Flirtov Romeo in Julija, Zvita feltna je zbranim nazdravila z Gin & tonikom, vmes je za mikrofon vskočil Jay Bolk, potem Urban Vidmar. To glasbeno prepletanje pa se je zavleklo globoko v poletno noč.

Lepe sosede so, sploh ob vročih poletnih dneh in sproščenih večerih, ko rade razigrane pokažejo še kak centimeter kože več, kar pogost vir navdiha za pesnike, poete in ustvarjalce radijskih hitov. 'Soseda' mlade primorske skupine Tequila pa vas bo ujela na hudomušno besedilo in nalezljiv refren, ki se hitro zasidrata v ušesa in možgane.

Navdih so bila lepa dekleta, vse pa so od nekoga sosede

Potem ko so se Sloveniji predstavili že z ducat avtorskimi skladbami - največ se predvajata 'Vanilija' in 'Porcelan' (s skupino Stil) - je 'Soseda' prva pokoronska izdaja Tequile, poslušalci pa so jo že vzeli za svojo: "Po enoletnem zatišju spet igramo vse poletne vikende in pogosto tudi še kak dan vmes, nastopamo pa po celi Sloveniji. Vzdušje na koncertih je noro, čuti se, da ljudem manjka priložnosti za druženje, občinstvo pa se super odziva tudi na 'Sosedo', saj je predvsem refren zelo nalezljiv in gre hitro v uho."