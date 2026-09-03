Stahlzeit: Nimamo želje tekmovati z Rammstein

Od lani ste na turneji ob vaši 20. obletnici delovanja, zakaj torej Rammstein, kako vidite svojo kariero, saj vas večina ima za najboljši Rammstein "tribute band"?

Ja, precej noro je, že dvajset let. Nikoli si ne bi tega predstavljal. Kolegi v mojem bendu so mi pogosto govorili, da zvenim malo kot Till Lindemann – nekaj, česar se sam nisem zares zavedal – zato smo se preprosto odločili, da poskusimo igrati nekaj pesmi Rammstein. In postalo je zabavno. Sčasoma sem se vprašal, ali bi bilo mogoče njihov koncert prenesti na manjše odre. Izdelali smo lastno pirotehniko in učinke, na začetku pa smo pogosto igrali pred občinstvom, ki je štelo manj kot dvesto ljudi. Zdaj pogosto nastopamo pred tisoči oboževalcev po vsej Evropi. Nikoli si nisem predstavljal, da bo Stahlzeit nekega dne dosegel tako neverjeten obseg in uspeh. To je preprosto neverjetno.

"Ko stopimo na oder, skupaj z oboževalci praznujemo duh zasedbe Rammstein. Lahko ga slišite, lahko ga začutite, lahko ga zavohate." FOTO: Christian Böhme

Zares je med Tillom in vami neverjetna vizualna in vokalna podobnost, a imate tudi drugo skupino Maerzfeld. Kako ju razlikujete? Glede na to, da je glasba podobna, ali je pravzaprav težko konkurirati Rammsteinom, saj so še vedno zelo priljubljeni in znani po vsem svetu?

Za "tribute" koncert je podobnost seveda velika prednost. Maerzfeld se pravzaprav sliši precej drugače od skupine Rammstein in tudi ni mišljeno, da bi zvenel kot oni. Nimam želje tekmovati z Rammstein; čeprav jih imam rad, mi je moja glasba kot umetniku zelo pomembna. Želim – in moram – dati prosto pot svoji ustvarjalnosti. Zato bom kmalu izdal samostojni album. Verjamem, da je Stahlzeit dobro "tribute" posvetilo skupini Rammstein. Z vsakim koncertom se glasbeno poklonimo tej edinstveni in veličastni skupini.

Ste člane skupine Rammstein srečali osebno? Verjetno so že slišali za Stahlzeit, saj vam gre zelo dobro?

Žal članov še nikoli nismo imeli priložnosti srečati osebno. Seveda nas poznajo, klaviaturist Flake nas je celo omenil v eni od svojih knjig. Vendar pa vzdržujemo tesen in dober stik z njihovim menedžmentom.

Zanimivo je, da imate, tako kot Rammstein, veliko pirotehnično predstavo, morda tudi nekaj ognjenih trikov, ki so samo vaši. Kako uravnotežite glasbo in vizualne elemente, da dosežete najboljše rezultate?

In to je včasih tudi težava. Nekatera prizorišča to podcenjujejo. Ko dobimo priložnost, pripravimo ogromno predstavo. Izvedejo jo trije ali štirje profesionalni pirotehniki. Vse je časovno usklajeno, načrtovano in pripravljeno do zadnje podrobnosti, da lahko oboževalcem ponudimo izkušnjo koncerta Rammstein. Vendar pa tudi drži, da imajo lokalne oblasti vedno zadnjo besedo.

Stahlzeit so najboljša Rammstein "tribute" zasedba, ki jo tiho odobrava tudi izvirna zasedba, 5. septembra pa se bo premierno predstavila tudi pri nas. FOTO: Christian Böhme

Nekatere "tribute" zasedbe nastanejo šele po razpadu prvotnega benda, vendar Rammstein še vedno deluje precej na vrhuncu. Lindemann ima tudi samostojne koncerte. Ali je za tribute bend dejansko težje biti "dovolj dober", če je prvotni bend še vedno aktiven?

Kot sem že omenil, se glasbeno poklonimo Rammsteinu – hkrati pa v koncert vnesemo svojo osebnost. Oboževalci to resnično obožujejo. To ni le poceni kopija, saj jih ne poskušamo preprosto posnemati. Vsaka nota in gib je pristen. Ko Stahlzeit stopimo na oder, občinstvo začuti to koncentrirano energijo. Od tistega trenutka naprej postanemo kot velika družina z oboževalci, da skupaj praznujemo duh skupine Rammstein. Lahko ga slišite, lahko ga začutite, lahko ga zavohate.

Ali menite, da na vaše koncerte prihajajo zagrizeni oboževalci Rammstein ali morda samo tisti, ki jih še niso videli na koncertu, zato je Stahlzeit dobra priprava na "pravo stvar"?

Običajno gre za mešanico različnih skupin: oboževalcev Rammsteina, ki si preprosto želijo uživati v odličnem večeru in doživeti vzdušje Rammstein v živo; zagrizenih oboževalcev, ki se skupine ne morejo naveličati ali so preprosto radovedni; in tistih, ki Rammstein še nikoli niso videli v živo in želijo okusiti ali dobiti predogled prave stvari. Kakorkoli že, to je vsekakor izkušnja za vsakogar.

Kakšen sprejem običajno dobite? Ker je Rammstein zelo posebna skupina in se zdi, da se trudite po svojih najboljših močeh, ali ste pazljivi tudi na to, da turneje Rammstein in Stahlzeit ne sovpadajo istočasno?

Po koncertih se občinstvo odpravi domov srečno, nasmejano in žareče od navdušenja. To nam kaže, da smo vse naredili prav, na kar smo ponosni. Na isti dan kot Rammstein smo celo igrali koncerte v bližini. Stahlzeit je še vedno privabil precejšnjo množico – čeprav je to seveda deloma zato, ker se Rammstein tako hitro razproda. Vsak, ki ima priložnost, bi si moral vsekakor ogledati original.

"Po koncertih se občinstvo odpravi domov srečno, nasmejano in žareče od navdušenja, a vsak, ki ima možnost, bi si moral ogledati tudi original." FOTO: Christian Böhme

Katere pesmi skupine Rammstein so vam osebno najljubše in katere najraje izvajate v živo?

Težko je reči. Toliko je odličnih pesmi npr. Lügen, Halt ali Wiener Blut, če jih naštejem le nekaj. V živo sta mi zelo všeč Ich will in Ohne Dich – vidim, kako med izvajanjem prve vsi dvignejo roke in med drugo prižgejo lučke svojih mobilnih telefonov.

Menda Rammstein pravzaprav ne marajo preveč svojih "tribute" skupin, vendar nikoli niso bili negativni do vas, zato očitno obstaja nekakšno medsebojno spoštovanje?

Z njihove strani nisem nikoli slišal ničesar negativnega in upam, da se to ne bo nikoli spremenilo.

Če so Rammstein nekako "vaša služba", kljub vsemu obstaja želja po ustvarjanju avtorske glasbe in izdajanju albumov?