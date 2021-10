Štajerska, prevzeta od house miline, pač Pleše po svoje

Njen glas je še vedno srce parajoč. Klavirska balada žal ne odkriva ničesar, česar o priljubljeni angleški pevki, ki se po petih letih vrača z dopusta, do zdaj še ne bi vedeli. Soavtor kompozicije, Greg Kurstin , znan po uspešnem sodelovanju z Beckom, Katy Perry, Pink, Kimbro, Kelly Clarkson, Foo Fighters, Sio in drugimi, pri komadu Easy On Me svojega domišljijskega meha ni raztegnil do konca. Komad je zdrav in bo dobro opravil to, kar mora – zanetil reprizo adelemanije. Sumim pa, da klasika ali zimzelenček – in to kljub temu, da ga boste slišali neštetokrat – ne bo postal.

Angleški pop dvojec Tears For Fears je bil na vrhuncu slave v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. Shout in Everybody Wants to Rule The World ter Mad World še pred njima so postali prepoznavni globalni hiti. Tretji album zasedbe The Seeds of Love (1989) s himnično Woman In Chain je duetu iz Batha prinesel bogastvo. Kasneje je pevec Roland Orzabal na podoben način, ki je združeval synth pop in funk pop, izvedel še nekaj del. Toda Tears For Fears sta šla v pozabo. A ne povsem, čeprav tudi njun novi zamah niti produkcijsko niti aranžersko, izvedbeno pa sploh ne dosega pred tremi desetletji in pol postavljenih standardov. Zabavni spomini pa so vendarle prebujeni, to pa.

Ocena: 3