Stare ljubezenske rane Selene Gomez so se dokončno zacelile

V videospotu, ki ga je režiral dvojec Los Pérez, ki ga sestavljata Tania VerduzcoinAdrián Pérez, spremljamo pevkin ustvarjalni in osebni razvoj v metaforičnem pomenu. Selena, oblečena v rožnato obleko, se med prepevanjem pesmi sprehaja po sobah svojega doma: začne v spalnici, polni rastlin in sanj, nadaljuje v sobi, polni svetilk, nato vstopi v kuhinjo z gorečim štedilnikom in se znajde še v prostoru, kjer vinilne plošče in inštrumenti preplavijo prostor. Ves čas na prsih nosi žareče kristalno srce, ki predstavlja simbol njene odpornosti.