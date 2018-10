Stari romantični šarmer je nazaj

Priljubljeni italijanski glasbenik Eros Ramazzottije znan po liričnem glasu in čustvenih baladah, svoj prepoznavni stil pa ohranja na prihajajočem albumu, že 14. po vrsti.

Prvi singel Vita ce n'è s prihajajočega albuma, ki bo seveda izšel tako v italijanskem kot španskem jeziku, opeva življenje in ljubezen. V videospotu, ki so ga posneli v Miamiju, poleg Erosa nastopata tudiMichael Heverly inMichaela Downes, ki sta uprizorila ljubezensko zgodbo dveh zaljubljencev, ki spominjata na tolovajski par Bonnie in Clyde.

Novi album z naslovom Vita ce n'è bo uradno izšel 23. novembra, na njem pa bo 15 skladb, med njimi seveda tudi Vita ce n'è.Kot zanimivost, vam razkrijemo, da je Eros tokrat sodeloval z mednarodnimi glasbeniki, med njimi sta tudiLuis Fonsi (Despacito) in Alessia Cara (Scars To Your Beautiful).

54-letni Eros je že napovedal tudi koncertno turnejo, ki jo bo začel 17. februarja v Münchnu. V okviru turneje bo obiskal kar pet kontinentov, pri nas se je nazadnje ustavil septembra 2015.

Poglejte si Erosov videospot za najnovejši singel Vita ce n'è.