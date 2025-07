'Ste primer vsega, kar je na tem svetu dobrega'

Leta 1998 ustanovljena zasedba 30 Seconds to Mars je "otrok" oskarjevskega igralca Jareda Leta in njegovega brata, bobnarja Shannona . Čeprav obstajajo že več kot četrt stoletja, si je Jared ves čas prizadeval, da bi njegovo glasbo ločevali od filmske kariere in da ne bi vse skupaj izpadlo drugače, kot bi si želel, saj je vanjo vlagal veliko srca in svojega časa.

30 Seconds to Mars je rokerska zasedba, ki jo tvorita brata Jared in Shannon Leto.

Očitno je tudi v Evropi, kjer je popularen celo bolj kot na domačih, ameriških tleh, obdržal veliko fenic, ki so nekoč stare 15 ali 20 let, danes pa so dame 40+, ki še vedno rade podoživljajo svojo mladost ali nora najstniška leta. Leto namreč tudi pri 53 letih ohranja mladosten videz, k čemur zagotovo pripomore njegova zvestoba veganstvu, za povrhu pa je predan tudi jogi in meditaciji, kar pozitivno deluje na to, da ostaja idol številnih žensk, ki ga občudujejo že od sredine 90. let prejšnjega stoletja. Takrat je bil v svojih dvajsetih in je s Claire Danes zaigral v najstniški seriji To trapasto življenje (My So-Called Life), ki je bila popularna tudi pri nas.

Nekaj minut čez napovedano 21. uro je tako, skrit pod očali, v svetli srajci in modrih, ohlapnih hlačah kot nekakšen novodobni Jezus, na oder priskakljal zvezdnik, ki smo si ga mnogi zapomnili tudi po kultnih vlogah v filmih, kot so Rekvijem za sanje , Klub zdravja Dallas ali Odred odpisanih . A njegove oboževalke so nam v mikrofon pred tem hitele razlagati, da Jared sicer je lep in seksi, a da so ta večer prišle predvsem poslušat njegovo glasbo in ne kaj drugega.

"Italijani ste tako dobri, zares, hvala vam," se je že kmalu hitel zahvaljevati pevec, ko je ob impresivnih navpičnih sunkih dima ogljikovega dioksida iz topov, postalo jasno, kako energičen in čustveno nabit koncert je pred nami. Že pri tretji pesmi Up in The Air so nas zasuli trakovi konfetov in zdelo se je, da je koncert dosegel vrhunec že takoj na začetku, Jared pa je nato slekel srajco in svoja očala.

In res, že od vsega začetka se je zazdelo, kot da je Leto "uletel" na domači teren, saj je, še preden je začel peti, izdavil "dvignite roke!", ljudje pa so od uvodne instrumentalne pesmi Monolith , ki se je prelila v Kings & Queens na pamet peli besedilo. In tako praktično do konca koncerta.

Kako dobro izgledajo videospoti zasedbe in kako filmski so, vemo, saj jih je Leto veliko režiral kar sam, in sicer pod psevdonomom Bartholomew Cubbins . Zato se je zasedba maksimalno potrudila tudi v vizualnem smislu, z odlomki iz le-teh, pri Rescue me , pa je kajpak spraševal ljudi, "kdo me bo rešil, ti, morda ti, ali vi tam na koncu?".

V prvih vrstah je kamera na stranskih zaslonih pokazala dekleta, ki so imela na listih papirja natisnjeno sporočilo "Provehito in Altum", ki je tetovaža, ki jo Jared nosi na torzu in pomeni "vzpenjam se v višave", ki velja za nekakšen moto skupine, ki se sklada s poglobljenim pogledom na umetnost in življenje.

Njegovi oboževalci se imenujejo Echelon, ki so kot skupnost, ki podpira različne dobrodelne organizacije in humanitarne cilje, Leto pa jih je (neslavno) povabil tudi na Mars Island, ko so oboževalci lahko na zasebnem otoku preživeli dopust z njim in skupino, kar je posledično rodilo številne viralne memeje in navedbe, da so njegovi oboževalci v čudnem zvezdniškem kultu in podobno. Omeniti velja, da je skupina podrla tudi Guinnessov rekord za največ koncertov na eni turneji, saj je Into the Wild Tour vsebovala kar 309 koncertov po vsem svetu.

Pri pesmi This is War je Leto pozval, da hoče videti vsaj sto ljudi, deklet, ki jih bodo njihovi partnerji dvignili na ramena, nato pa je vse skupaj, z rdečimi konfeti vred, eksplodiralo v energično pesem This is War, pesem, ki je že poldrugo desetletje nazaj opozarjala na grozote vojn.