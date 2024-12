Uroš in Tjaša Steklasa razkrila, da pričakujeta hčerko

"Zelo sva vesela te novice in kot smo videli, se tudi občinstvo veseli z nama," sta nam po razkritju, da pričakujeta hčerko, povedala Uroš in Tjaša Steklasa, ki sta nam priznala, da sta si res želela deklico."Navdušena sva," je dodal Uroš, ki je še v šali pristavil, da je vesel, da ne bosta dobila manjše različice njega.

"Zdaj sva razkrila spol, zdaj to ni več vprašanje in to vsi vemo in takšnih presenečenj več ne načrtujeva," nam je po koncertu, na katerem sta razkrila pol dojenčka, povedala Tjaša, ki je dodala, da je bila turneja osmih koncertov razprodana v enem dnevu, zaradi česar sta izjemno hvaležna, da lahko delata, kar imata rada."Pri snovanju te turneje sva imela res sladke skrbi, ko sva razmišljala, kaj bi lahko še dodala," se je spominjala, Uroš pa je dodal:"Hotela sva, da je nekaj posebnega in se nama zdi, da nama je to tudi uspelo."

Tjaša bo imela še sedem uradnih zabav pred prihodom dojenčka in eno neuradno, nam je zaupala in dodala, da drugi otrok ne sme biti prikrajšan za nič. "Dolgo nisva vedela, kakšnega spola bo, ker se ni videlo. Ko pa sva Lori povedala, da bo dobila sestrico, je bila vesela," sta še razkrila.