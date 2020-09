Stella, novo slovensko ime na glasbeni sceni: Golobi so kul

Novo ime na glasbeni sceni: Stella. 20-letnica, ki pridno niza avtorske pesmi in z njimi vedno bolj opozarja nase. 20-letnica iz Šentjurja pri Celju ob izvirni muziki, širokem razponu, močnem in dobro kontroliranem glasu, hitro zleze pod kožo tudi z miselnimi premeti, kot je recimo: "Golobi so kul. Zelo imam rada instant rezance." Bojan Cvjetićanin pa pravi, da: "Izgleda precej zanimiva punca." In ja, Bojanovo mnenje o precej zanimivih puncah nekaj šteje.

"Muza govori o fantaziji, ki je treščila ob realna tla. Ona je čustvo, ki je na papirju laž, ona je ideja, ki je v resnici le mešanje zraka. Ona je poosebljeno neizpolnjeno pričakovanje. Ali pa je on?" se o Muzimuza avtorica in izvajalka pesmi, ki ji je v resnici ime Špela. Ter dodaja:"Muza je super, ko jo gledaš od daleč, ko stopiš bližje, pa ugotoviš, da je ravno tako človek. V moji pesmi je muza le prazna obljuba, ki se razblini takoj, ko se ji približaš. 'Med nama je ostala le zaprta bluza.' Te bluze se sploh ne da odpreti. Nima gumbov. V bistvu je pulover. Nedosegljive sanje." 'Kaj je resničnost? Kaj fantazija?' Seveda Stella v videu igra glavno vlogo, a uganite, kdo podpisuje režijo. Ob Roku Mlinarju tudi Špela Jezovšek. Saj pravimo, da je vsestranska ustvarjalka. "V videospotu sem na kavču, sredi ustvarjalnega procesa. Vse ostale prizore prepuščam interpretaciji. Kaj je resničnost, kaj fantazija? Kaj je spomin, kaj pričakovanje? Se to dogaja na trdih tleh ali v moji glavi?" Kaj pa muza iz naslova?"To je upodobil Mark Černilec, ki je ob meni plesal tudi na Emi Freš. Mark je vzhajajoča plesna zvezda iz studia Bolero, ki navdušuje na hiphop sceni." To pa ni edini mladi talent, na katerega opozarja s tem filmčkom: "Prizor v gozdu ob ostankih gradu se nahaja na Mašunu, kjer sem včasih obiskovala plesni tabor. Obleko za ta prizor si je zamislila Zala Marolt, ki je sicer še srednješolka, čisto na začetku svoje ustvarjalne poti, sva se pa takoj ujeli. V Sloveniji imamo res toliko talentov in ustvarjalne moči in prav je, da si pomagamo pri vstopanju na sceno," pravi Stella. Zanimivost: izvršni producent projekta jeGaber Marolt iz skupine Nude. Kdo je Stella? Nasmejana 20-letnica iz Šentjurja pri Celju je kot plesalka sodelovala na številnih mednarodnih tekmovanjih, na slovenskem izboru za evrovizijske mlade plesalce, pohvali pa se lahko tudi s kar nekaj nagradami in priznanji. Nastopila je na mnogih pevskih festivalih v tujini in Sloveniji (Brinjevka, FeNS, Glas mladih, Blejski zlati mikrofon). Na 39. Glasu mladih v Črnomlju je zmagala z avtorsko skladbo 'Shotglass', lani jeseni pa osvojila srca Romunov v TV-šovu X Factor, kjer se je prebila med top 20 izvajalcev. Festival FeNS 2019 je osvojila s čudovito pesmijo 'Ocean', v finalu predevrovizijskega izbora Ema Freš pa navdušila s skladbo 'Ne vem, če sem v redu'. Še prej je objavila ljubezensko razigran utrinek 'Tvoja budala', zdaj pa dviguje prestavo s singlom 'Muza'. Z njim nadaljuje pot proti prvemu avtorskemu albumu, ki bo izšel naslednje leto. Vsestransko ustvarjalko odlikuje izvrsten glas, ki ga razvija v Vokal BK Studiu, vsaj toliko pa tudi izvirni avtorski teksti in glasba. Cel paket je velika osvežitev naše glasbene scene, ki jo korak za korakom osvaja z moderno pop produkcijo po tujih vzorih. Med Stelline hobije spadata še fotografiranje oblakov in spanje, poleg vsega naštetega pa vedno najde čas za prijatelje, družino in hišne ljubljenčke: "Študiram japonščino, ker preprosto obožujem zven tega jezika. Igram klavir, ukulele in violino. Poleg petja še plešem, tudi rišem rada, še posebej na majice. Zelo me vznemirjajo nočni sprehodi z dobro glasbo v slušalkah. Moja najljubša vrsta bolečine je v trebušnih mišicah, kadar se preveč smejim. Moja najljubša stvar na svetu pa objem."