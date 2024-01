Stella o novi pesmi: Zločinec je nekdo, v katerega smo brezglavo zaljubljeni

Ko ti je nekdo tako všeč, da smo vanj pretirano zatreskani, je to zločin. No, vsaj človek, ki ti je všeč, je zločinec. Tako je prepričana pevka Stella, ki je nedavno predstavila novo pesem z naslovom Zločinec. Glasbenica sicer ni izdala, ali ima trenutno svojega zločinca, je pa sama zelo rada zaljubljena. Zelo rada tudi fantazira, zato se pogosto zgodi, da ima v glavi fanta, ki v resničnem življenju sploh ne ve, da je njen fant.

Stella ima svojega zločinca. "Zločinec je tisti, ki ti je tako zelo všeč, da na lestvici od ena do deset doseže stopnjo 100 ali še čez. To je pesem o brezglavi zaljubljenosti, ko res več ne veš, kaj bi sam s sabo. Ko v tebi kar poka, ko čutiš metuljčke, vidiš svet v mavricah, vse to," je svojo novo pesem predstavila glasbenica, ki sicer pazi, koga spusti k sebi. "Zločinec je tisti, ki ga spustim blizu, to ni veliko ljudi. Eno so moje fantazije, drugo je, ko nekoga dejansko spustim k sebi. Človeku, s katerim si v zvezi, je treba zaupati," je povedala.

Stella predstavlja novo pesem z naslovom Zločinec.

Kolikokrat pa se je mladi pevki to zgodilo v resničnem življenju? "To je zanimivo vprašanje, ker sem sama zelo rada zaljubljena. Ni vedno to realna zveza, ampak zelo rada fantaziram. V moji glavi se zelo veliko dogaja in veliko ljudi sploh ne ve, da je tako. Ljudje si v glavi naslikamo idealno predstavo človeka, ki pogosto ni v skladu z realnostjo," je priznala. Torej to pomeni, da ima veliko fantov, le da oni sploh ne vedo, da so v zvezi z njo? "Tako, jaz imam fanta samo v svoji glavi," je povedala v smehu. Ali ima trenutno svojega zločinca, ni razkrila, saj glede svojega zasebnega življenja ostaja skrivnostna. "Pela sem zločincu, ampak ne vem, katerem," se je zasmejala.

Ali ima trenutno svojega zločinca, ni razkrila, saj glede svojega zasebnega življenja ostaja skrivnostna.

V svojih pesmih je sicer izjemno iskrena. Čeprav zadnje čase veliko poje o ljubezni, je prepričana, da to ne bo celo življenje njen navdih. "Mislim, da sem že malo preskočila. Nekatere pesmi, ki sem jih zdaj napisala, so tudi o mojem pogledu na življenje, o mojih izkušnjah, o drugih stvareh kot samo ljubezen. Pišem tudi o kakšnih drugih čustvih, sama inspiracijo vlečem iz vsega, kar se mi dogaja v življenju," je povedala, saj je prepričana, da je sedaj pripravljena. Drugi album je še vedno poln ljubezni, a tokrat nekoliko bolj toksične ljubezni. "Zločinec govori o brezglavi zaljubljenosti, vse pesmi so malo zaljubljene, malo tudi toksične," je povedala.

Kljub temu, da obožuje glasbo in da ima ob izdaji drugega albuma pripravljenih že veliko pesmi za ne tretji, temveč že četrti album, ima poleg glasbe še eno ljubezen. "Zelo me zanima videoprodukcija, zelo bi se vrgla tudi v to. Svoj zadnji videospot sem zmontirala sama," je razkrila in dodala, da je že stopila v svet videomontaže. "Zelo so mi pomembne tudi ideje. Ko snemam videospot, imam vedno ideje, saj si želim, da se povezuje z besedilom," je dodala.

Priljubljena glasbenica je tudi velika ljubiteljica japonščine, ki jo pogosto vključi tudi v svoje pesmi, a v tokratni je ni.