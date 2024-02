Stella predstavila drugi album o raznolikosti in drugačnosti

Pevka Stella je v prestolnici predstavila svoj drugi album z naslovom Takšni smo. Štajerska umetnica v njem poje o raznolikosti in drugačnosti. Stella ima drugačnost rada, zase si upa reči celo, da je zanimiva in posebna. "Vsak človek je drugačen in kul. Takšni smo in to je OK." Da je drugačna, posebna, a vedno dobre volje, ki jo širi okoli sebe, se strinjajo tudi njeni prijatelji.