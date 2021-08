Stella: Prijateljici sem obljubila, da ji bom napisala pesem in res sem jo

Mlada slovenska glasbena ustvarjalka, ki radijske valove pridno polni s svojo glasbo, se predstavlja z novo pesmijo, ki jo je naslovila Daljnogled. "To je ena izmed mojih ljubših pesmi z albuma," je ob izidu dejala Špela Jezovšek , ki ustvarja pod imenom Stella . "Besedilo je nastalo ponoči. Zvečer sva se pogovarjali s prijateljico Josefino, rekla sem ji, da ji bom napisala pesem. In res sem jo. Že čez nekaj ur, ob enih ponoči, sem ji poslala posnetek refrena."

Stella je prijateljico nato vključila tudi v videospot, ki ga je posnela s Timom Zupančičem, s katerim sta sodelovala že v preteklosti. Josefino v posnetku spremljajo konji, ki "lepo zaokrožijo sporočilo pesmi," pove Stella. "Njihove sanje so prostost. Ko stojiš med njimi in se ti razprostira pogled daleč naokoli po kraških pobočjih, se ti zdi, da lahko stečejo kamor koli. A vendar jih nekje na robu zemljišča čaka ograja. Takšna je po duši tudi Josefina, ki želi seči po svojih sanjah, a ne more. Zdi se mi, da po malem vsi sanjamo skozi svoj daljnogled, preplašeni, da bi segli po zvezdah." V videospotu je pevki in njeni prijateljici delal družbo tudi Matic Bizjak, ki je "ob sončnem zahodu odplesal občutke, ki jih izraža pesem."